SaS a PS žiadajú odchod Filipa Kuffu z funkcie, Taraba jeho odvolanie neavizuje

Vyčítajú mu správanie v národných parkoch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) odvolanie Kuffu neavizuje. Deklaroval, že štátny tajomník chodí do terénu pracovne. Samotný Kuffa nevidí vo svojom správaní nič protizákonné.

SaS vyzvala vládu, aby Kuffu odvolala. „Správanie Filipa Kuffu je neakceptovateľné a neospravedlniteľné. Po tom, ako letel vrtuľníkom ponad národný park Malá Fatra v oblasti, kde hniezdia vzácne orly a sokoly, jazdil v národnom parku Poloniny na štvorkolke. Takáto jazda bez oprávnenia je pritom trestným činom,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Hlina.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová si myslí, že minister by mal požiadať Kuffu, aby si zbalil veci a z ministerstva odišiel. „Na Slovensku máme desiatky odborníkov a odborníčok, ktorým na našej prírode záleží a k svojim povinnostiam by pristupovali zodpovedne a s pokorou,“ skonštatovala.

Šéf envirorezortu potvrdil, že Kuffa chodí do národných parkov pracovne. Podrobnosti nevedel. Odkázal na parlamentný výbor, kde má Kuffa svoje správanie vysvetliť. Taraba podľa svojich slov požiadal, aby sa výbor otvoril.

Štátny tajomník Filip Kuffa vysvetlil, že do terénu chodí v súvislosti s plánovanými zonáciami s cieľom nájsť konsenzus s dotknutými subjektmi. Odmieta, že by porušil nejaký zákon. Aj v budúcnosti si podľa svojich slov bez problémov sadne na štvorkolku, do džípu, na snežný skúter, na koňa alebo na nedostupné miesta pôjde pešo. „S vlastníkmi si budem tieto miesta prechádzať a priamo v teréne budeme posudzovať, či to má opodstatnenie, tie požiadavky ochrany prírody, ktoré boli vznesené,“ načrtol vo videu na sociálnej sieti.

Okolnosti letu vrtuľníkom nad národným parkom Malá Fatra má štátny tajomník vysvetliť na utorkovom (16. 4.) mimoriadnom zasadnutí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý iniciovala opozícia.