Mazák zaradí návrh na jeho odvolanie z čela Súdnej rady na jej májové zasadnutie

„Každý, proti komu sa podáva návrh, ktorý zasahuje do jeho postavenia, najmä do jeho verejnej funkcie, má právo na to, aby sa k návrhu v primeranej lehote vyjadril, a tak uplatnil svoje právo na obhajobu a obranu,“ zdôvodnil Mazák, prečo návrh nezaradil už na štvrté zasadnutie Súdnej rady SR, ktoré sa začne v utorok 16. apríla.

Ďalej ozrejmil, že návrh siedmich členov Súdnej rady SR na jeho odvolanie mu bol doručený v pondelok ráno. Do podateľne bol doručený v piatok (12. 4.) popoludní. „Návrh na moje odvolanie z funkcie predsedu súdnej rady som síce povinný zaradiť na zasadnutie súdnej rady, avšak zaradím ho na piate zasadnutie súdnej rady, ktoré sa koná v máji 2024,“ dodal Mazák. Návrh podľa jeho slov obsahuje veľmi vážne, nepravdivé obvinenie zo zneužívania právomoci v deviatich prípadoch, ktoré sa mali stať od roku 2021.

Pod návrh na odvolanie Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR sa podpísali jej členovia Marcela Kosová, Peter Šamko, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelínková Dudzíková, Marián Fečík, Ludmila Joanidisová a Martin Bezák. Argumentujú hrubým zneužitím funkcie na neoprávnené zbieranie informácií voči sudcom. Prípadné odvolanie Mazáka z postu predsedu by neznamenalo stratu pozície člena Súdnej rady SR.

Mazák čelil návrhu na odvolanie z čela Súdnej rady SR aj v závere roka 2023. Za návrh vtedy hlasovalo deväť členov rady, čo nestačilo na jeho odvolanie. Traja členovia sa vtedy zdržali hlasovania, traja boli proti.