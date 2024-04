ECB zrejme začne znižovať úrokové sadzby v júni, potvrdil šéf Banque de France

Preto je veľmi pravdepodobné, že v júni začne úrokové sadzby znižovať, uviedol v sobotu (13. 4.) guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau.

Rada guvernérov ECB vo štvrtok (11. 4.) v súlade s očakávaniami piatykrát po sebe nezmenila nastavenie menovej politiky a ponechala sadzby na rekordne vysokej úrovni. Signalizovala však, že cyklus uvoľňovania by mohla spustiť už v júni, a to aj napriek tomu, že pretrvávajúco vysoká inflácia v USA by mohla zabrániť americkej centrálnej banke (Fed), aby nasledovala ECB.

„Ak nedôjde k prekvapeniam, o prvom znížení sadzieb by sme mali rozhodnúť počas nášho júnového zasadnutia. Sme si skutočne čoraz istejší dezinflačným smerovaním,“ povedal Villeroy v rozhovore pre francúzsky nedeľník JDD. Dodal, že zvýšenie úrokových sadzieb sa ukázalo ako účinná zbraň proti inflácii. Upozornil, že sadzby v eurozóne sa nedostali tak vysoko ako v USA, kde sa kľúčová sadzba nachádza v pásme 5,25 až 5,50 %.

Podľa Villeroya by „po júnovom znížení sadzieb by mali do konca roka nasledovať ďalšie zníženia“. Dodal však, že ECB sa už nevráti „k ultra nízkym alebo dokonca záporným sadzbám, úrovne, ktoré sme videli v rokoch 2015 - 2022, boli výnimkou“.

Villeroy patrí k čoraz väčšiemu počtu predstaviteľov politiky ECB, ktorí podporujú uvoľňovanie menovej politiky. V marci vyhlásil, že ak by inflácia dlhodobo nedosahovala 2-percentný cieľ, potom hrozí, že ECB bude musieť sadzby znižovať ešte agresívnejšie.