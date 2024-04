Šutaj Eštok: SR si musí s Ukrajinou vymieňať dáta k organizovanému zločinu

Po výjazdovom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Je záujem ukrajinského ministra vnútra na tom, aby sme schengenskú hranicu s Ukrajinou chránili. Primárne ich zaujíma to, aby sa im v kontexte vyhlásenej mobilizácie nedostávali občania mimo Ukrajinu, pretože ich potrebujú,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že aj pre Slovensko je to z bezpečnostného hľadiska dôležité. Do SR sa vedia podľa ministra dostať napríklad pašeráci.

Tvrdí, že počiatočná vlna migrácie so sebou priniesla množstvo bezpečnostných rizík. Dôvodom je aj to, že kontroly na hraniciach neboli také, ako podľa všetkých štandardov mali byť, podotkol Šutaj Eštok.

Ministerstvo vnútra sa podľa neho pripravuje na potenciálny nárast migračnej vlny z Ukrajiny. „Robili sme aj nejaké personálne opatrenia na našej hraničnej a cudzineckej polícii, aby sa veci, ktoré nefungovali dobre, už nikdy neopakovali,“ priblížil šéf rezortu.