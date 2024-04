Fico: Slovensko želá Ukrajine skoré členstvo v Európskej únii

Po spoločnom rokovaní ukrajinskej a slovenskej vlády v Michalovciach o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD). EÚ je podľa neho zárukou perspektívy a rozvoja krajiny a mierového rozvoja Ukrajiny.

„Podpora SR, pokiaľ ide o Ukrajinu a jej ambície stať sa členom EÚ, nie je špekulatívna. To je plnohodnotná podpora,“ podotkol Fico. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ opätovne ocenil slovenskú podporu pri eurointegračných snahách Ukrajiny.

Fico si želá, aby sa našli mierové východiská riešenia vojny na Ukrajine, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť, suverenitu a budú k Ukrajine férové. Zároveň ponúkol Ukrajine súčinnosť pri hľadaní mierových riešení. „Použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine bolo hrubým porušením medzinárodného práva,“ poznamenal predseda vlády s tým, že Ukrajina potrebuje pomôcť a prejaviť solidaritu.

Šmyhaľ vníma štvrtkové spoločné rokovanie vlád oboch krajín ako potvrdenie progresu pri dosahovaní spoločných cieľov. „Zaznamenali sme značný posun v rámci dosiahnutia vzájomne výhodnej spolupráce,“ uviedol. Potvrdil hlavné oblasti dohôd i konkrétne úlohy pre spoločné ukrajinsko-slovenské projekty.

Šmyhaľ s Ficom spoločne podpísali cestovnú mapu. Vládne kabinety sa dohodli na vytvorení železničného prepojenia medzi Kyjevom a Košicami. Využijú pri tom prepojenie do Hanisky pri Košiciach. Košické letisko zároveň podľa Fica odtiaľ zabezpečí dopravu priamo na letisko.

V oblasti energetiky spomenul ukrajinský premiér renováciu elektrického prepojenia Mukačevo - Veľké Kapušany i zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa má zaoberať riešením diverzifikácie jadrového paliva pre atómové elektrárne. „Bude to stáť peniaze, ale tieto prepojenia majú zmysel. Nejde iba o jednostranné spojenie,“ skonštatoval Fico.

Tretím projektom je modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké. V tejto súvislosti poukázal Fico na situáciu s vodičmi kamiónov, ktorí sú niekoľko dní bez pomoci. „Na rokovaní vlády prijmeme uznesenie, ktoré uloží konkrétnym ministrom, aby poľudštili trápenie vodičov, ktorí sa nevinne dostali do takejto situácie,“ povedal premiér.

Pokračoval, že Slovensko garantuje prechodné koridory pre vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez svoje územie smerom do krajín, ktoré ich potrebujú. Šmyhaľovi tiež vysvetlil, že pokiaľ nenájdu spoločné riešenie, bude na Slovensku platiť zákaz dovozu 14 poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny.

V humanitárnej oblasti zvýraznil Šmyhaľ možnosti spoločnej výroby inžinierskej techniky i poskytnutie strojov na odmínovanie ukrajinského územia. Fico doplnil, že SR je na komerčnej báze pripravená spolupracovať aj vo vojenskej oblasti.

V oblasti obchodu považuje Šmyhaľ za dôležité upraviť podľa súčasných parametrov a potrieb zmluvnú základňu v rámci technicko-ekonomickej i obrannej spolupráce. „Do polovice budúceho roka by sme mali urobiť audit tejto zmluvnej základne,“ podotkol ukrajinský premiér.

Očakáva zapojenie slovenského podnikateľského prostredia do povojnovej obnovy Ukrajiny. „Pozvali sme predstaviteľov podnikateľských kruhov na júnovú konferenciu do Berlína, rovnako tak na jeseň budeme organizovať ukrajinsko-slovenské podnikateľské fórum, kde by sme chceli určiť možnosti investovania,“ dodal Šmyhaľ.