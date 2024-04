​Video: Počas zatmenia sa Slnka sa stalo niečo zvláštne, toto vydesilo Texasanov

Viacerí ľudia, ktorí sa zišli počas zatmenia Slnka v Texase, nielenže videli vzácnu slnečnú udalosť, ale niektorí si myslia, že videli aj UFO.

Úplné zatmenie Slnka v roku 2024 bolo jednou z najzaujímavejších astrálnych udalostí, ktorú si nenechali ujsť obyvatelia USA a Mexika. Akoby táto udalosť nebola dostatočne vzrušujúca, skupina nadšencov v Arlingtone zachytila na kameru ešte jednu prekvapivú udalosť na oblohe.

Na video sa podarilo zachytiť niečo, čo vyzerá ako UFO letiace oblohou, a čo je zaujímavé, videl to celý dav prítomných ľudí. Zábery sa stali virálne na sociálnej sieti X.

RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds pic.twitter.com/9Syu9hyPKK