Na tieto veci by ste si pri pestovaní uhoriek mali dať pozor

Lahodnú chuť uhoriek zbožňujú mnohí z nás a začiatkom apríla je ten najlepší čas na ich výsev, aby boli sadenice dostatočne silné do konca mája, kedy by už v záhradách nemali hroziť prízemné mrazy. Uhorky si môžete predpestovať v kvetináčoch a následne s nimi zamieriť do záhrady. Mnohí z vás to dobre poznajú, no taktiež sa mnohí pestovatelia pri pestovaní uhoriek dopúšťajú chýb, ktoré môžu ohroziť úrodu. My vám dnes ukážeme, ako sa tomu vyhnúť a zabezpečiť si zdravú a chutnú úrodu.

Nesaďte uhorky pri nízkych teplotách

Už sme to naznačili vyššie – uhorky sú citlivé na nízke teploty, takže by ste vždy mali dať pozor na predpoveď počasia, keď sa chystáte na sadenie. Pre klíčenie potrebujú teplotu okolo 21 stupňov, takže naozaj by ste si ich mali predpestovať doma napríklad na parapetnej doske. Sadenice následne preneste do záhrady či skleníka až po posledných mrazoch. Tie by totiž mohli uhorky úplne zničiť a vaša práca by tak vyšla navnivoč.

Pozor na správne zavlažovanie

Pri uhorkách je veľmi dôležité nájsť správnu mieru zavlažovania. Podobne ako mnohé iné rastliny je najlepšie zalievať ich raz denne. Mali by ste pritom zvoliť čas buď skoro ráno, alebo večer. Ide o to, aby ste ich nezalievali, keď je vonku príliš teplo.

Prstom jednoducho rovno pri koreni vyskúšajte, či je zemina vlhká. Ak je suchá, uhorky by ste mali zaliať. Ak je vlhká, nie je to aktuálne nutné, napríklad niekedy po dažďoch. Naozaj si musíte ustrážiť úroveň zalievania, keďže prílišné zalievanie môže viesť k vzniku plesní. Ak naopak rastliny nebudete dostatočne polievať, môže to viesť k ich uschnutiu.

Nezabudnite na dostatok živín

Uhorky ako rastliny sú pomerne dosť náročné na dostatok živín v pôde. Rozhodne si dajte pozor na to, aby ste ich nevysadili do zeminy, ktorá je skôr kyslá. To totiž uhorkám škodí a aj keď vám rastliny v takejto pôde nezahynú, úroda nebude práve najlepšia. Naopak, mali by ste používať hnojivá bohaté na dusík, ktorými si pomôžete v podklade, ktorý je skôr neutrálny alebo dokonca zásaditý. Pred výsadbou v záhrade si môžete pomôcť použitím kompostu.

Doprajte im dostatok plochy

Síce závisí od konkrétnych odrôd, ktoré sa rozhodnete pestovať, ale vždy by ste mali mať na pamäti, že rastliny potrebujú dostatok priestoru pre svoj rast. Pri horizontálnom pestovaní uhoriek by ste mali dodržať rozostup medzi rastlinami aspoň 1 meter. Vertikálne pestovanie umožňuje efektívnejšie využiť priestor na pestovanie, takže rozostupy môžu byť nižšie. Vtedy ich ale musíte vyviazať po nejakej sieti či iných konštrukciách.

Dajte si pozor na škodcov

Lahodnú chuť uhoriek milujú nielen ľudia, ale aj rôzni škodcovia. Mali by ste teda mať na pamäti, že pred nimi treba uhorky v záhrade ochrániť. Už v minulosti sme vám ukázali, ako sa v záhrade dokážete chrániť pred slimákmi i inými škodcami. V prípade uhoriek si na nich pochutia hlavne vošky, ktoré vám dokážu zničiť celú úrodu. Pri ich ošetrení by ste tak mali siahnuť po prípravkoch vhodných proti voškám. S ich nasadením nečakajte a použite ich ihneď, keď zbadáte, že vošky napadli vaše uhorky.

Prípadne ak nie ste fanúšikmi kupovaných výrobkov, môžete si vyrobiť aj vlastný domáci insekticíd z cesnaku. Stačí do vody pridať roztlačený cesnak a o fľaške s rozprašovačom takto pravidelne postriekať vaše rastliny.