Poslanec za PS sa obrátil na Žilinku kvôli rušeniu Špeciálnej prokuratúry

Poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR cez infožiadosť o vysvetlenie konania pri rušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.

„Vyzývam generálneho prokurátora, aby oboznámil verejnosť so všetkými organizačnými zmenami na prokuratúre v súvislosti so zánikom ÚŠP,“ povedal Vančo. Pýta sa, z akých dôvodov boli prokurátori, ktorí dozorovali najzávažnejšie kauzy, preradení na „v podstate úradnícke pozície“. Rovnako čo sa stalo so spismi, ktoré prokurátori ÚŠP dozorovali. Poznamenal, že toto rozhodnutie nie je jediné, ktoré nevysvetlil.

Za podobne netransparentné Vančo považuje aj použitie paragrafu 363 Trestného poriadku v kauze Rozuzlenie. „Je úplne nemysliteľné, aby verejnosť netušila, prečo bolo vyšetrovanie takto citlivej politickej kauzy prakticky zmarené,“ doplnil Vančo.

Generálna prokuratúra avizovala, že sa ku komplexným opatreniam vyjadrí v najbližších dňoch. „Zároveň sa generálna prokuratúra, tak ako vždy, nebude vyjadrovať k stanoviskám či výzvam politických strán. Každá infožiadosť je vybavovaná plne v súlade so zákonom,“ uviedla v reakcii hovorkyňa GP Zuzana Drobová.