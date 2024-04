Záborská: Na Slovensko sa po mečiarizme pozeralo cez prsty

„Od samého začiatku sme si uvedomovali, že sme noví. Na Slovensko sa v časoch po mečiarizme pozeralo cez prsty a svoju pozíciu sme si museli vydobyť. Že sme to dobre zvládli, o tom svedčí naše postavenie ako v EP, tak v Európskej komisii,“ uviedla pre TASR jedna z prvých slovenských europoslancov.

Záborská bola pred vstupom Slovenska do EÚ pozorovateľkou. „Takže som sa za ten čas s prácou, ale aj budovami ako tak zblížila. Nebolo to jednoduché. Hneď v prvom volebnom období som bola zvolená za predsedníčku parlamentného výboru, a tak som do toho vhupla rovnými nohami. Bola to užitočná skúsenosť pre celých pätnásť rokov,“ poznamenala pre TASR.

V europarlamente sa cítila veľmi dobre. „Prostredie som zažívala veľmi familiárne, lebo mojim prioritným jazykom bola francúzština a preto vzťahy s ľuďmi - Francúzmi, ktorí to prostredie v Štrasburgu aj Bruseli vytvárali, boli veľmi blízke,“ doplnila Záborská.

Ako europoslankyňa sa venovala rôznorodým témam. „Chudoba, hlavne chudoba žien a deti, rozvojová politika, násilie, zosúladenie rodinného a pracovného života, rodinné podnikanie, ale aj veci z medicíny, cirkulárna ekonomika či označovanie potravín,“ doplnila.