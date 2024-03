Štvorročné dievča skončilo pod kolesami auta

Polícia vyšetruje nedeľnú (24. 3.) dopravnú nehode v obci Jasov v okrese Košice-okolie, pri ktorej utrpela ťažký úraz štvorročná chodkyňa. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

K zrážke medzi osobným autom zn. Audi a dieťaťom došlo pred 11.00 h na ceste II/548 v smere z Medzeva do Jasova. „Podľa doterajších zistení v čase, keď sa vodička so svojím vozidlom míňala s iným motorovým vozidlom, jej náhle z ľavej strany z kríkového porastu, bez presvedčenia sa, či môže bezpečne prejsť, vbehla do jazdnej dráhy maloletá chodkyňa,“ spresnila Ivanová.

Podľa jej slov narazila do zadnej ľavej bočnej časti idúceho auta. Po náraze spadla na zem a podľa predbežnej lekárskej správy utrpela úraz s predpokladanou dĺžkou liečenia nad šesť týždňov.

„Vodička bola podrobená dychovej skúške s negatívnym výsledkom. K iným zraneniam nedošlo,“ dodala s tým, že presná príčina vzniku dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom ďalšieho vyšetrovania.