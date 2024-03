Kubiš sa chce stretnúť s Korčokom i Pellegrinim, verí v slušnú kampaň

Stretnúť sa chce s Ivanom Korčokom aj Petrom Pellegrinim čo najskôr. Ďalšie kroky zváži aj na základe ich výstupov v kampani. Verí v dôraznú, ale slušnú volebnú kampaň.

„Stretnutia s oboma kandidátmi mám v pláne čo najskôr, dnes ma pozval na stretnutie Korčok. Ďalšie kroky zvážim aj na základe výstupov od oboch kandidátov z kampane v druhom kole, ktorá, dúfam, bude dôrazná, ale slušná, k čomu by som chcel vyzvať aj prívržencov oboch. Nekultúrnosti a osobných útokov sme už videli dosť, až ďaleko cez mieru,“ povedal Kubiš pre TASR.

Prezidentský kandidát Kubiš sa do druhého kola nedostal. V prvom kole volieb získal 2,03 percenta hlasov. Do druhého kola postúpili Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla.