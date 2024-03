USA zvažujú sankcie proti čínskym výrobcom čipov pre Huawei

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Americké spoločnosti nesmú obchodovať s firmami z čiernej listiny bez špeciálnej licencie.

Medzi firmy, ktoré by sa mohli dostať na tento zoznam, patria výrobcovia čipov Qingdao Si'En, SwaySure a Shenzhen Pensun Technology Co, uvádza sa v správe, podľa ktorej americkí predstavitelia zvažujú tiež sankcie proti výrobcovi pamäťových čipov ChangXin Memory Technologies Inc.