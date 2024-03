Cestujúci zavolali políciu na vodiča autobusu. Ten ich zamkol a ušiel

Dvoch opitých vodičov autobusov odhalila polícia v priebehu dvoch dní v Košickom kraji. V utorok policajti pri kontrole namerali v dychu vodiča medzimestského autobusu v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov 1,19 promile alkoholu. V pondelok (18. 3.) šofér, na ktorého v okrese Košice-okolie upozornili políciu telefonicky cestujúci a ktorý potom z autobusu náhle odišiel, následne nafúkal 0,71 promile.

Vodič zobral tržbu a vystúpil z autobusu

O prípadoch informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. V utorok v autobuse, ktorý smeroval do Rožňavy, sa krátko pred 17.30 h viezlo desať ľudí. Cestujúci mali podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu, preto to oznámili na tiesňovú linku 158. „Keď to vodič zistil, nechal autobus stáť na rázcestí v obci Háj, tržbu z autobusu vzal so sebou, zabuchol za sebou dvere a vybral sa pešo preč smerom na obec Turňa nad Bodvou. Cestujúcim sa za pomoci núdzového tlačidla podarilo dvere otvoriť a vystúpiť z autobusu,“ informovala Ivanová. Policajti vypátrali 55-ročného vodiča v Turni nad Bodvou a o 18.45 h ho podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,71 promile. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz. „Ďalšia jazda mu bola zakázaná a o jeho treste za jazdu pod vplyvom alkoholu rozhodne správny orgán, s čím sa stotožnil aj službukonajúci prokurátor,“ skonštatovala hovorkyňa.

V utorok krátko po 5.00 h policajti v Kráľovskom Chlmci zastavili autobus medzimestskej linky a jeho 52-ročného vodiča podrobili dychovej skúške. Výsledok bol v prepočte 1,19 promile, opakovaná dychová skúška mala hodnotu 0,85 promile. V čase, keď muž šoféroval autobus, sa v ňom neviezli žiadni cestujúci. „Vodič však aj napriek tomu mohol svojím konaním ohroziť život alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania, preto bol obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov putoval do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ivanová.

Polícia muža obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.