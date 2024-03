Ruskí odborníci hovoria o troch členov NATO, na ktorých by mala dopadnúť jadrová bomba

Ruský moderátor Vladimir Solovjov, neslávne známy ako nekritický podporovateľ prezidenta Putina a ťaženia Ruska proti Ukrajine, v televíznej relácii Večer s Vladimirom Solovjovom vyzval ruských expertov, aby určili, na ktoré krajiny by malo Rusko zaútočiť jadrovou bombou v prípade eskalovania zahraničného konfliktu.

Záznam z relácie zverejnila na sociálnej sieti X (predtým Twitter) reportérka portálu The Daily Beast Julia Davisová.

„Znalci v šou Vladimira Solovjova vytýčili západné mestá, ktoré by mali patriť k prvým terčom jadrového útoku,“ píše Davisová v príspevku, pričom menuje niektoré z miest: francúzsky Paríž, Marseille, Lyon, nemecký Hamburg, Mníchov, Garmisch-Partenkirchen či celé Spojené štáty.

Pundits on Vladimir Solovyov's show pontificated which Western cities should be the first to be targeted with nuclear strikes. Some of their top choices: Paris, Marseille, Lyon, Hamburg, Munich or Garmisch-Partenkirchen and the United States in general.https://t.co/mHdrCemaNb