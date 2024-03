Kuleba: Posielanie vojenskej pomoci "po kvapkách" už nefunguje

Len dostatočné a včasné dodávky pomoci môžu podľa neho zabezpečiť, že sa vojna "nerozšíri" za hranice Ukrajiny, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Stratégia (poskytovania) pomoci Ukrajine po kvapkách už nefunguje,“ povedal Dmytro Kuleba počas návštevy Vilniusu, kde sa stretol s rezortnými kolegami z Litvy, Lotyšska, Estónska a Francúzska.

„Ak budú veci pokračovať tak, ako sa to deje v súčasnosti, neskončí sa to dobre pre nikoho z nás,“ dodal. Vyzval preto Západ na „neobmedzené a včasné dodávky zbraní a munície“, ktoré zaistia, že Ukrajina porazí Rusko. „Musíme ako novú realitu prijať to, že éra mieru v Európe sa skončila,“ dodal.

Kuleba tiež apeloval na to, aby sa na Ukrajine realizoval medzinárodný vojenský výcvik, ako aj výroba a údržba zbraní, ktoré by podľa jeho slov poskytli Kyjevu logistickú výhodu. Robiť veci nielen v zahraničí, ale priamo na Ukrajine, by bolo efektívnejšie z pohľadu nákladov i času.

Šéf ukrajinskej diplomacie zároveň vyzval každého, kto pochybuje o tom, že by sa vojenský konflikt mohol rozšíriť aj za hranice Ukrajiny, „aby sa zobudil a prečítal si učebnice dejepisu“.

Pokračoval úvahou, že „slabé rozhodnutia“ znamenajú predlžovanie vojny, kým tie „silné“ zase jej koniec. „Ako dlho sa ešte budeme v roku 2024 potácať v slabých rozhodnutiach?“ Kuleba dodal, že ak bude mať Ukrajina všetko, čo potrebuje, zostrelí ruské lietadlá, oslobodí svoje okupované územia, potopí ruské lode a zvíťazí.