Nikdy nestláčajte čajové vrecúško po lúhovaní! Poznáte následky?

Pri hľadaní ideálnej chuti čaju nie je dôležité len to, aký druh kupujete, ako dlho ho lúhujete a aké ďalšie prísady doň pridáte. Okrem týchto premenných totiž takisto treba myslieť na to, čo robiť s čajovým vrecúškom po vylúhovaní. Ak patríte k tým, čo ho stláčajú lyžičkou, od tohto zvyku si radšej rýchlo odvyknite.

Stláčanie čajového vrecúška totiž môže ovplyvniť výslednú chuť čaju, a to vôbec nie v pozitívnom zmysle.

Prečo vám čaj nechutí?

Foto: yackers1/Shutterstock.com

Hlavnou zložkou čaju je kyselina tanínová, ktorá má silné antioxidačné a protizápalové účinky, no zároveň sa vyznačuje horkou chuťou. Je to práve ona, čo spôsobuje horkú chuť čaju v prípade, že ho lúhujete príliš dlho.

Nie všetka kyselina sa však pri lúhovaní uvoľní do šálky. Najvyšší obsah ostáva v samotnom vrecúšku, takže ak ho po lúhovaní stlačíte a zvyšné tekutiny z neho odstredíte do šálky, pridáte si do čaju zároveň viac kyseliny tanínovej, a teda aj horkej, kyslastej chuti.

Nejde len o chuť

Ak vám horká a kyslastá chuť čaju vyhovuje, existuje aj ďalší dôvod, prečo sa neoplatí stláčať čajové vrecko po lúhovaní.

Výrobca čaju Rinftons Tea varuje, že stláčaním vrecka a ťahaním šnúrky, ku ktorej je pripevnené, riskujete mechanické poškodenie a roztrhnutie, čo môže viesť k úniku drvených čajových listov do šálky.