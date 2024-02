Katar tvrdí, že rukojemníci Hamasu v Gaze už dostali zásielku liekov

Katar podľa jeho slov „dostal od Hnutia islamského odporu (Hamas) potvrdenie o prijatí zásielky liekov“, ako informáciu o tom, že hnutie už začalo lieky distribuovať rukojemníkom. Hovorca dodal, že zásielka humanitárnej pomoci a liekov pre civilistov bola do Pásma Gazy vpustená práve výmenou za dodanie liekov rukojemníkom.

Francúzsko a Katar v januári oznámili, že sa im podarilo dosiahnuť dohodu o dodávkach liekov pre rukojemníkov a humanitárnej pomoci do Gazy. Očakávalo sa, že zásielka liekov poputuje do nemocnice v Rafahu, kde bude odovzdaná Červenému krížu a následne rozdistribuovaná 45 rukojemníkom, pre ktorých je určená.

Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra zabili komandá Hamasu vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.

Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 29.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.

K počtu obetí a zranených podľa Izraela prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.

Hamas počas novembrového dočasného prímeria sprostredkovaného Katarom prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli.