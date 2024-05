Guvernér Texasu omilostil muža, ktorý zastrelil demonštranta

Muža odsúdili za vraždu účastníka demonštrácie hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) pred štyrmi rokmi.

Republikán Abbott argumentoval zákonom, zaručujúcim každému právo na sebaobranu, ktorý nemôže ignorovať porota ani progresívny prokurátor. Tieto zákony sa v USA nazývajú Stand-Your-Ground-Laws (Stand Your Ground – bráň si svoje miesto) a umožňujú osobe použiť v extrémnych prípadoch smrtiacu silu na obranu pred nezákonným útokom.

Udelenie milosti nasledovalo krátko po tom, čo ju jednomyseľne odporučil príslušný výbor.

Daniela Perryho (37) uznali v apríli 2023 za vinného z vraždy 28-ročného Garretta Fostera, veterána amerického letectva, na demonštrácii prívržencov hnutia Black Lives Matter, ktorá sa konala v texaskej metropole Austin v júli 2020.

Perry, vodič taxislužby Uber, vtedy vypovedal, že so svojím vozidlom vošiel do ulice, kde sa konala demonštrácia prívržencov hnutia Black Lives Matter. Podľa vtedajších správ médií si demonštranti v čele sprievodu mysleli, že auto chce do nich naraziť. Perry trval na tom, že konal v sebaobrane, keď zastrelil Fostera, a tvrdil, že nemal inú možnosť, ako začať strieľať zo svojej pištole, keď Foster naňho namieril svoju legálne držanú AK-47. Strelec aj obeť sú belosi.

Následne zverejnené súdne dokumenty podľa denníka Washington Post ukázali, že strelec na sociálnych sieťach pravidelne šíril rasistické zábery a výhražný obsah. Prípad vzbudil v USA pozornosť, pretože vo svojej relácii v televízii Fox News ho spomenul aj kontroverzný moderátor Tucker Carlson a vyzval na oslobodenie Perryho.

Prípad pripomína oslobodzujúci rozsudok v prípade Kylea Rittenhousea. Počas protestov v meste Kenosha v štáte Wisconsin v auguste 2020 vtedy 17-ročný Rittenhouse zastrelil útočnou puškou dvoch belochov a zranil ďalšiu osobu. Počas procesu sa odvolával na právo na sebaobranu a bol oslobodený. V pravicovej scéne je považovaný za hrdinu.