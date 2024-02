Mochi vás očaria vzhľadom aj chuťou. Takto jednoducho si pripravíte japonské buchtičky doma

Mochi sú tradičné japonské buchtičky pripravené z cesta z múky z lepkavej ryže, ktoré môžete častejšie nájsť už aj v našich obchodoch a to s rôznymi príchuťami, aj keď najčastejšie sa používa asi pasta z červenej fazule alebo matcha. Aj keď je chuť tých kupovaných lahodná, nič neprekoná mochi, ktoré si pripravíte sami. Dobrou správou je, že príprava mochi nie je vôbec zložitá a tento dezert sa nepečie. Prípravu by tak mal zvládnuť každý.

Ďalšou dobrou správou je, že si mochi môžete pripraviť podľa seba. Recept na cesto je jasne daný, avšak je už len a len na vás, čím buchtičky naplníte. Mochi sa môže pripravovať slano a aj sladko, takže sa vašej predstavivosti a chuti naozaj medze nekladú. Ak chcete mochi na sladko, môžete použiť mascarpone, džemy, ovocie alebo dokonca zmrzlinu. Ak chcete tradičnú chuť, môžete si kúpiť pastu z červených fazúľ. Máte chuť na slané mochi? Pripravte si mleté mäso a je už len na vás, ako si ho pripravíte, kým ním naplníte buchtičky.

Recept na mochi

Foto: BRS images/Shutterstock.com

Prvoradá je príprava cesta a na to potrebujete múku z lepkavej ryže. Tú síce neponúkajú bežné slovenské supermarkety, ale nájdete ju aj u nás v obchodoch špecializovaných na ázijskú kuchyňu. Čo na mochi budete potrebovať?

180ml plnotučného mlieka

100 gramov múky z lepkavej ryže

30 gramov škrobu

45 gramov práškového cukru

20ml repkového oleja

Potravinárske farbivo (podľa potreby)

Náplň (napríklad mascarpone, džem, zmrzlina, ovocie či tepelne spracované mleté mäso...)

Postup nie je zložitý. Mlieko, farbivo, múku, škrob, cukor a olej zmiešajte a dobre premiešajte. Následne túto zmes preceďte do čistej misky. Takto vznikne cesto, ktoré musíte ďalej spracovať. Prelejte ho na panvicu, kde ho budete zohrievať na miernom ohni. Pozor na teplotu. Panvica by mala byť len teplá, nie horúca. Potom by sa mohlo cesto trhať.

Pripravte si silikónovú kuchynskú stierku a cestou ňou postupne odliepajte od dna panvice. Takto s cestom spracujte, až kým nestuhne. Ako spoznáte hotové cesto? Je tmavšie, kompaktné a pripomína plastelínu. Keď je cesto hotové, posypte si pracovnú plochu škrobom a cesto na ňu preneste. Cesto posypte škrobom a vyvaľkajte ho na placku. Tú si následne nožom nakrájajte na menšie kúsky. Ich veľkosť závisí od toho, aké veľké buchtičky mochi chcete mať.

Cesto na mochi môžete pripraviť aj v mikrovlnke. Misku prikryte fóliou a varte v mikrovlnnej rúre približne 3 minúty a 30 sekúnd. Zmes premiešajte a potom ju v mikrovlnnej rúre zohrievajte ďalších 15-30 sekúnd.

Cesto je tak pripravené na to, aby ste ho plnili. Zoberte teda vašu plnku (slanú alebo sladkú) a lyžičkou do stredu každého kúsku cesta vložte plnku. Cesto následne zabaľte ako malú buchtičku. Ak chcete nejaký iný tvar, môžete si ich vytvarovať, prípadne použiť aj vykrajovačky.

Snažte sa mochi zjesť ihneď, pretože najlepšie chutí čerstvé. Čerstvé mochi by sa malo skladovať v mrazničke. Neskladujte ho v chladničke, pretože sa rýchlo vysuší a stvrdne. Mochi skladujte vo vzduchotesnej nádobe v mrazničke až dva týždne. Aby ste zabránili zlepeniu, pred prenesením do nádoby na skladovanie mochi buď bleskovo zmrazte, alebo každú guľôčku mochi jednotlivo zabaľte.