Hollywoodska filmová hviezda a tanečník John Travolta jubiluje

Raketový štart v kariére ale nastal po stvárnení úlohy gangstra Vincenta Vegu v kultovej snímke Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvetia. Odvtedy je uznávaným hercom a aj keď dokáže stvárniť takmer všetky postavy, najviac mu sedia role „drsniaka“.

Obľúbený americký herec a tanečník John Travolta má dnes (18. februára) 70 rokov.

„John Travolta je výnimočná osobnosť. Pokiaľ sa pozriem na jeho filmografiu, keď začínal v Horúčke sobotňajšej noci a v Pomáde, tak to vyzeralo, že z neho bude taký padák pre mládež. Ale jeho cesta vo filmografii je úžasná, pretože sa preorientoval, rozohral sa. Taktiež dospel a musím povedať, že dnes je z neho vynikajúci herec. Strašne rád ho dabujem, pretože jeho herectvo je také ´potmehúdske´,“ povedal pre TASR legendárny český herec a dabér Pavel Trávniček, ktorý nadaboval takmer 30 filmov s Johnom Travoltom.

Podľa Trávnička, Travolta má veľký zmysel pre humor. „To sa určite páčilo Tarantinovi, ktorý ho obsadil do svojho najslávnejšieho filmu Pulp Fiction. To je nezabudnuteľné. Tak dúfam, že ešte veľa toho natočí, aby som ho mohol dabovať,“ povedal Trávniček.

John Joseph Travolta sa narodil 18. februára 1954 v americkom Englewoode v štáte New Jersey. Bol najmladší zo šiestich detí bývalého poloprofesionálneho futbalistu a učiteľky herectva. Keď mal 16 rokov opustil strednú školu, aby sa mohol venovať herectvu. Debutoval v hre Rain (1972) v Astor Place Theatre v New Yorku. Premiéru na Broadwayi mal v hre Grease, kde ako náhradný člen stvárnil Doodyho. Neskôr bol súčasťou pôvodného obsadenia úspešného muzikálu Over Here! (1974).

Titul tínedžerského lámača sŕdc získal v roku 1975, keď si zahral v úspešnom televíznom seriáli Welcome Back, Kotter. Po ďalších menších filmových a seriálových úlohách si zahral v horore Carrie (1976). Prvý kariérny zlom nastal v roku 1977, keď sa Travolta zhostil úlohy Tonyho Manera v Horúčke sobotňajšej noci. Film zarobil 400 miliónov dolárov a katapultoval ho do ďalšieho kasového trháku Pomáda (1978). V ňom po boku Olivie Newton-Johnovej okrem tanečných kreácií naspieval hit You're The One That I Want, ktorého predaj v podobe singla prevýšil dva milióny kusov.

Po menej výraznom období v 80. rokoch sa Travolta opäť do pozornosti divákov vrátil vďaka komediálnej trilógii Pozri, kto to hovorí (1989, 1990, 1993). Potom prišiel okamih, ktorý znamenal definitívny obrat v jeho ďalšom filmovom smerovaní. Herca oslovil režisér kultových snímok Quentin Tarantino, aby stvárnil Vegu v pripravovanom filme Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Po dlhšom presviedčaní herec s ponukou súhlasil a po boku hviezd ako Samuel L. Jackson, Uma Thurmanová či Bruce Willis sa výsledok okamžite dostavil. Travoltu nominovali na Oscara a film získal vo francúzskom Cannes Zlatú palmu (1994).

Nasledovali hollywoodske filmy ako Operácia Zlomený šíp (1996), Tvárou v tvár (1997) s Nicolasom Cageom, Generálova dcéra (1999), Bojisko Zem: Sága roku 3000, (2000), Swordfish: Operácia Hacker (2001) s Halle Berryovou, Malý svedok (2001) s Vince Vaughnom či Zelené peklo (2003) opäť so Samuelom L. Jacksonom.

Príkladom Travoltovej hereckej flexibility je striedanie kladných, humorných rolí s vážnymi, akčnými postavami. V roku 2007 účinkoval v komédii Divé svine, o dva roky na to v akčnom trileri Únos vlaku 1 2 3. V roku 2010 sa zaskvel ako drsný agent vo filme Horúce pozdravy z Paríža, nasledovala Sezóna zabíjania (2013), Lúpež storočia (2014) či Táto pomsta je moja (2016). Medzi posledné Travoltove filmy patria Gotti (2018), Fanatik (2019), ako aj upravená verzia známeho seriálu Die Hart (2023) do filmovej podoby.

„Určite som najradšej daboval Pulp Fiction, pretože všetky Tarantinove filmy sa mi nesmierne páčia. Zaujímavý film s Travoltom bol tiež Tvárou v tvár, alebo Operácia Zlomený šíp či Bez súcitu. To sú všetko filmy, kde dokázal zahrať veľmi tvrdého chlapíka. Mne sa páči na jeho herectve, že je tam vždy obrovský kus ľudskosti, pretože on si vo svojom súkromnom živote taktiež zažil kopec katastrof a nepríjemných vecí. To je tak, život herca je niekedy veľmi zložitý,“ dodal pre TASR Trávniček.

Travolta počas svojej bohatej kariéry účinkoval okrem v takmer 70 celovečerných filmoch, desiatkach seriáloch, dokumentárnych filmoch aj vo videoklipoch známych autorov ako Stevie Wonder, Michael Jackson, Andrea Bocelli či Pitbull. Dvakrát ho nominovali na Oscara, získal nominácie na osem Zlatých glóbusov a je držiteľom Zlatého glóbusu a ceny Emmy. V júni 2013 si v Karlových Varoch prevzal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu.

Herec je držiteľom pilotného preukazu na dopravné a vojenské lietadlá. Sám vlastnil Boeing 707, ktorý kúpil v roku 1998. Stroj pomenoval po svojich deťoch 707 Jett Ella. V roku 2017 oznámil, že svoje lietadlo daruje leteckému múzeu v austrálskom meste Albion Park.

Manželkou umelca je herečka Kelly Prestonová, s ktorou mal dve deti – syna Jetta a dcéru Ellu Bleu. V roku 2009 sa v rodine stalo nešťastie, keď počas dovolenky na Bahamách zomrel Jett. Príčinou jeho smrti bol epileptický záchvat. Travolta sa z rodinnej tragédie dlho spamätával. Po úmrtí spoločne s manželkou založili nadáciu The Jett Travolta Foundation, ktorá zastrešuje charitatívne a vzdelávacie aktivity.