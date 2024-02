Medovinu si môžete vyrobiť aj doma, je to hotová alchýmia

Medovinu poznáme ako tradičný nápoj Slovanov a máme ju spätú najmä s jarmokmi, hodmi a inými udalosťami v mestách aj dedinách. Má svoje tradičné miesto a aj chuť, ktorú obľubujú určite mnohí z vás. Ak vás už omrzela tradičná medovina, dnes už na trhu nájdete aj mnohé príchute – ovocné, orieškové, dokonca aj konopnú medovinu. Vedeli ste ale o tom, že si medovinu dokážete vyrobiť aj doma? Je to však hotová alchýmia.

Nie je náročné zohnať si suroviny na prípravu medoviny. Náročný je však samotný proces a ustriehnutie toho, aby správne prebehol. Medovina vzniká kvasením vodou zriedeného medu. Poznáme viacero spôsobov na jej prípravu a líšia sa spôsobom kvasenia. Sú to kvasenie za studena a kvasenie za tepla, pričom sa líšia teplotou, pri ktorej dochádza ku kvaseniu. Pri kvasení za studena medovina obsahuje viac aromatických látok a má aj lepšiu chuť. Pri vyššej teplote sú však kvasinky aktívnejšie. V každom prípade však výroba medoviny trvá dlhšiu dobu.

Recept na medovinu

Budete potrebovať:

5 kg medu

10 l vody

kvasinky (kvasinky na medovinu kúpite vo včelárskych potrebách alebo na internete)

živnú soľ pre kvasinky

1,5l plastovú fľašu

gumovú hadičku

plátno alebo sitko

demižóny s viečkom alebo inú nádobu

Najskôr si musíte pripraviť zákvas. V troche horúcej vody rozmiešajte 4 polievkové lyžice medu a nechajte túto zmes vychladnúť na nejakých 50°C. Následne ju vlejte do plastovej fľaše, v ktorej máte liter vody. Celé to poriadne premiešajte a následne pridajte kvasinky a štipku živnej soli. Fľašu zavrite, ale tak, aby nebola utiahnutá. Na 3-4 dni ju odložte do miestnosti so stálou teplotou 25-28°C. Zákvas by mal byť zakalený a s bublinkami na stranách fľaše.

Ďalšia vec, ktorú musíte pripraviť, je medový roztok. Med vlejte do hrnca s teplou vodou a miešajte, aby sa v nej rozpustil. Roztok priveďte k varu a na miernej teplote varte asi hodinu. Počas varenia sa vám na vrchu roztoku vyzráža bielkovina v podobe peny. Tú môžete sitkom alebo niečím iným odstrániť. Varením sa tiež vyvarí voda, takže prilievajte ďalšiu. Keď máte hotovo, nechajte roztok vychladnúť na 25°C. Ak si chcete medovinu dochutiť, práve počas tohto varenia tak môžete spraviť. Pri prvom pokuse ale vyskúšajte čistú medovinu. V budúcnosti môžete pridať škoricu, korenie, klinčeky, badián, zázvor, citrusy a ďalšie veci, ktoré máte radi. Akurát potom nezabudnite roztok scediť, aby ste ho aj s prísadami nedali kvasiť.

Keď je roztok vychladnutý, prelejte ho do demižóna alebo inej uzatvárateľnej nádoby. Môžete ho nalievať aj z výšky, aby sa roztok prevzdušnil. Demižón naplňte asi do štyroch pätín, pridajte živnú soľ (0,3 gramu na 1 liter roztoku) a vopred pripravený zákvas. Demižón uzavrite kvasnou zátkou. Ak využívate inú nádobu, viečko nedoťahujte. Vďaka tomu nedôjde ku kontaktu medoviny so vzdušným kyslíkom, ale zároveň môže unikať vznikajúci plyn. Tu (zatiaľ) vaša práca skončila a teraz nastupujú kvasinky. Doprajte im 3-6 týždňov a demižón umiestnite na tmavom mieste so stálou teplotou 25-28°C. Keď už v demižóne nepozorujete žiadne bublinky z kvasenia, počkajte pár dní a môžete medovinu prvý raz stočiť.

Foto: Scott Wilson Photography

Na stočenie využite gumenú hadičku a medovinu po prvom kvasení stočte do demižóna. Stáčajte ju tak, aby ste nenasali kvasinky, ktoré sú usadené dole. Demižón uzavrite kvasnou zátkou. Opäť ide o to, aby nedošlo ku kontaktu medoviny so vzdušným kyslíkom, ale zároveň môže unikať vznikajúci plyn. Teraz však už dokvasenie prebieha v chladnejších podmienkach. Demižón by ste na 6 týždňov mali umiestniť na tmavé miesto s teplotou okolo 10-15°C.

Po tejto dobe prichádza na rad druhé stáčanie, kedy opakujete vyššie popísaný postup. Medovinu stáčate do nádoby či demižóna tak, aby ste nenasali usadené kvasinky. Snažíte sa tiež, aby veľmi neprišla do kontaktu so vzduchom. Medovina môže ešte stále kvasiť. V tom prípade demižón opäť uzavrite kvasnou zátkou a nechajte opäť pár týždňov spracovať. Všímajte si bublinky a ak sa už netvoria, môžete ju opäť stočiť.

Medovina už nekvasí? Môžete ju preliať do demižóna na zretie, ale ešte stále ste ďaleko od finálneho produktu. Demižón naplňte až po vrch a napevno ho uzavrite. Následne ho odložte na 6 mesiacov na tmavé miesto s teplotou okolo 10-15°C. Tento proces trvá dlho, ale vďaka zretiu sa kal usadí na dne, medovina sa tak stane čírejšou. Zároveň získa svoju jedinečnú chuť.

Výroba medoviny tak nie je jednoduchá a ani rýchla. Navyše sa pri nej veľa vecí môže pokaziť. Vyberte kvalitný med, ideálne z jedného druhu kvetov. Rozhodne nepoužívajte nakvasený med. Kvalita medu sa totiž na chuti medoviny podpisuje najvýraznejšie, takže by ste mali naozaj dobre vyberať, aký med použijete.