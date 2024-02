Chyba pred letom, pre ktorú vás môžu eskortovať: Pobúrená cestovateľka zverejnila svoj príbeh

Kanaďanka Joanna Chiuová kritizuje kanadskú leteckú spoločnosť WestJet kvôli neoprávnenému zabráneniu vo vycestovaní. Z lietadla ju mali vyviesť kvôli tomu, že údajne „nadmerne používala toaletu“ pred vzletom.

„Akurát ma vyhodili z letu WestJet z Mexika lebo ma bolelo brucho a pred vzletom som príliš často navštevovala toaletu,“ uviedla Chiuová v príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

„Žiadne náhradné ubytovanie v hoteli alebo náhradný let. Užívala som lieky a môj stav sa zlepšoval,“ píše pobúrená Kanaďanka. „Ak vám je pred letom zle, proste to v sebe zadržte,“ dodáva ironicky.

Just got kicked off a @WestJet flight from Mexico because I had an upset stomach and was going to the washroom too much before takeoff. No promise of a hotel or rebooked flight. I had meds and was on the mend. Some customer service.



If you’re sick before a flight, hold it in…