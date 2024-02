Pošírované kuracie mäso vás prekvapí svojou lahodnou chuťou

Poznáte pošírovanie? Je to výraz pochádzajúci z francúzštiny, ktorý označuje metódu prípravy jedál v tekutine, ktorá ale nedosahuje bod varu. Táto metóda pôvodne vznikla na prípravu vajec do stratena, ale využíva sa aj pri príprave rôznych iných jedál, ako sú ryby, mäso, zelenina alebo aj ovocie. Jedlá sa varia pri teplote 75-95°C a naozaj je kľúčové, že sa tekutina nesmie variť. Pritom pri pošírovaní platí, že sa jedlo dáva do studenej vody, ktorá sa postupne zohrieva, čím sa zabezpečí rovnomerné prevarenie.

Možno to znie zložito, no postup pošírovania je naozaj veľmi jednoduchý a zvládne to každý. Vyžaduje si to len chuť a trpezlivosť. Odmenou vám bude lahodné jedno, ktoré prekvapí svojou chuťou, šťavnatosťou a aj ľahkosťou, takže sa skvele hodí napríklad do šalátov či iných pokrmov. A ak ste milovníkmi kuracieho mäsa, namiesto pečenia by ste rozhodne mali vyskúšať práve pošírovanie. To navyše zachováva pôvodné chuť a hodnotné látky.

Asi ste si všimli, že píšeme o tekutine a nie priamo vode. To je z dôvodu, že jedlo v prípade pošírovania nemusíte variť len vo vode, ale môžete využívať aj rôzne nálevy, vývary, dokonca víno a podobne. To z toho dôvodu, že takto jedlo, v našom prípade kuracie mäso, môžete ďalej dochutiť. Do vody alebo nálevu pokojne pridajte bylinky, cesnak, bobkový list, tymián, citrón, korenie, čili alebo čokoľvek iné, čo máte radi.

Použitá tekutina sa môže líšiť aj podľa toho, na čo chcete kuracie mäse ďalej využiť. Máte náladu na chuť Ázie? Pridajte do vody listy kafírovej limetky, koriander, čili alebo citronelu. Chybu však neurobíte ani v prípade, ak budete mäso pošírovať v náleve s kokosovým mliekom, sójovou alebo rybacou omáčkou. Ak chcete mať chutnejšie kuracie rezne, pošírujte ich vo vývare. Ak chcete mäso do šalátov, bagiet alebo cestovín, zamilujete si pošírovanie mäsa vo víne a vývare.

Pri pošírovaní je dôležitý čas a to hneď v niekoľkých ohľadoch. Ak mäsu doprajete čas a necháte ho po varení stáť v tekutine, zachová si šťavnatosť a po vychladnutí bude naozaj lahodné. No dôležité je aj to, ako dlho vlastne kuracie mäso môžete pošírovať. To závisí od jeho hmotnosti, pričom sa vždy snažte spolu pošírovať kúsky mäsa s rovnakou váhou. Tým zabezpečíte, že budú všetky kúsky rovnako a rovnomerne spracované. Takže ako dlho môžete mäso pošírovať?

Menšie kúsky s hmotnosťou pošírujte v tekutine len 6 minút a nechajte ich potom ešte 10 minút odstáť

Kuracie kúsky s hmotnosťou 150 gramov sa pošírujú 8 minút, po čom by ste ich mali nechať ešte 15 minút odstáť v tekutine. Po vybratí nechajte mäso prechladnúť a až potom ho nakrájajte

Kúsky s hmotnosťou 200 gramov môžete pošírovať rovnako dlho, ale následne ich už musíte v tekutine odstáť dlhšie a to pokojne až 20-25 minút

Ako spoznáte dobre pošírované kuracie mäso? Keď ho v najsilnejšej časti stlačíte kliešťami, malo by byť pevné a pružné. Správne pripravené mäso bude po nakrájaní pekne hladké. Rozhodne by nemalo byť suché a tuhé. Taktiež dbajte na to, že v kuracom mäse nesmie byť žiadna jeho časť surová.

Ako dlho vám vydrží pošírované kuracie mäso? V chladničke pokojne až 3 dni, takže sa nemusíte báť, že by ste ho museli ihneď spracovať. Ale pozor na jeho uskladnenie. Mali by ste ho zabaliť do plastovej fólie alebo ho skladovať vo vzduchotesných nádobách.