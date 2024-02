Hamilton naposledy na predstavení nového monopostu Mercedesu: "Je to neskutočné"

Sedemnásobný majster sveta sa totiž po skončení tejto sezóny s tímom rozlúči a poputuje do konkurenčného Ferrari.

Hamilton pôsobí v Mercedese od roku 2013 a očakávalo sa, že ako pilot „strieborných šípov“ ukončí kariéru. Jeho prekvapivý prestup do Ferrari teda vzbudil senzáciu a médiá o ňom hovorili ako o jednom z najväčších prestupov všetkých čias. „Samozrejme, uplynulých pár týždňov bolo emotívnych. Je úplne neskutočné byť tu,“ vyhlásil 39-ročný jazdec počas predstavenia nového Mercedesu W15.

„Prišiel som sem v roku 2013, s tímom som teda jedenásť rokov a začínam svoj dvanásty. Je privilégium pracovať s touto skupinou ľudí. Keď vidíte prácu, ktorú robia cez zimu a to, ako na začiatku roka vznikne nové auto, je to tá najvzrušujúcejšia časť sezóny,“ citovala Hamiltona agentúra AFP. „Bola to veľmi rušná zima. Bude to naša posledná sezóna s Lewisom, takže sa snažíme priniesť rýchly monopost,“ dodal šéf Mercedesu Toto Wolff.