Chutné chrumky si dokážete jednoducho pripraviť aj doma

Aj vám sa ťažko odoláva tomu, aby ste si do košíka hodili aspoň jeden balíček, keď v obchode prechádzate okolo regálu s chrumkami? Maškrtné jazýčky, ktoré majú rady slané pochúťky, tento pocit dobre poznajú. Ale vedeli ste o tom, že si chrumky rýchlo a jednoducho viete pripraviť aj doma? Navyše to zvládne naozaj každý.

Dnes vám ukážeme, ako si doma dokážete pripraviť jednoduché kukuričné chrumky. Vystačíte si s obyčajnými a ľahko dostupnými ingredienciami, pričom je potom už len na vás, ako si chrumky ochutíte. Čo na to budete potrebovať?

65 gramov múky

85 gramov kukuričnej múky

3 gramy soli (polovica čajovej lyžičky)

120ml vody

1l rastlinného oleja na vysmážanie

Dochucovadlo podľa vlastného výberu (pokojne aj 200 gramov)

Ako si pripraviť chrumky

Foto: Moving Moment/Shutterstock.com

Postup je skutočne jednoduchý a hravo ho zvládnete. Múky a soľ si zmiešajte v miske. Suroviny dobre premiešajte. Ak sa v zmesi nachádzajú nejaké hrudky, odstráňte ich, zmes musí byť jemná. Vodu priveďte k varu a pomaly ju vlievajte do zmesi múk a soli. Už počas vlievania celú zmes pomaly miešajte. Pokračujte v miešaní, kým sa všetka voda nezapracuje a nevznikne hladké cesto.

Cestom následne naplňte cukrárske vrecko s hrubou špičkou. Môžete použiť jednorazové vrecká, ale pokojne aj zdobičku či niečo podobné. Dôležité je, aby bol hrot naozaj väčší, aby ste dosiahli ideálny tvar chrumiek, ktoré sú väčšie a nadýchané. Cesto vo vrecku natlačte k špičke.

Na panvici si rozpáľte olej na teplotu 180°. Keď olej dosiahne túto teplotu, pripravte si vrecko s cestom a cesto z neho pomaly vytláčajte do oleja. Je na vás, aké veľké chrumky chcete mať. Ak chcete menšie chrumky, vytláčajte do oleja kúsky s dĺžkou do 3cm. Ak chcete mať dlhšie chrumky, pokojne môžu mať dĺžku aj 5cm. Dbajte na to, aby ste chrumky v panvici nemali na jednej kope. Mohli by sa vám zlepiť. Nechajte im aspoň kúsok priestoru. Možno sa vám všetko cesto na panvicu nezmestí na jeden raz, ale radšej mať pekné chrumky ako zlepené.

Keďže sa cesto celé neponorí do oleja, použite vidličku alebo iný nástroj na to, aby ste cesto otočili a cesto smažili rovnomerne. Pritom by ste ich mali smažiť približne 4 minúty, takže cesto otočte po 2 minútach. Keď chrumky vyberiete z oleja, mali by mať zlatistú farbu. Chrumky pri vyberaní z oleja nechajte odkvapkať a následne ich preneste na tanier s papierovými utierkami. Pomocou nich chrumky ešte vysušte a nechajte 2 minúty vychladnúť.

Ešte budú horúce, takže ich nekonzumujte. Avšak kým sú teplé, môžete ich ešte dochutiť. Samozrejme, ak kukuričné chrumky necháte vychladnúť, môžete ich jesť už takéto. Ale ak si ich chcete trochu spestriť, nič vám v tom nebráni. Do vrecka dajte syrový prášok, arašidovú múku, papriku, bylinky alebo niečo iné, na čo máte chuť. Potom tam presypte ešte stále teplé chrumky a vrecko uzavrite. Snažte sa z neho vytlačiť čo najviac vzduchu a celé to poriadne potraste, čím chrumky premiešate s koreninami. Nechajte chrumky vychladnúť a môžete sa pustiť do maškrtenia.