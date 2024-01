Scholz vyzval na boj proti antisemitizmu a nenávisti

„'Nikdy viac' je každý deň,“ povedal Scholz v pravidelnom sobotňajšom videopríhovore. Zdôraznil, že na tomto záväzku sa zakladá dnešné demokracia. „Už nikdy viac marginalizácia a odňatie práv, nikdy viac rasová ideológia a odľudšťovanie, nikdy viac diktatúra,“ uviedol s tým, že postarať sa o to je ústrednou úlohou štátu.

„Preto bojujeme proti každej forme antisemitizmu, teroristickej propagande a nenávisti k ľuďom,“ povedal kancelár. „Naša demokracia nie je daná od Boha. Je vytvorená človekom. Je silná, keď ju podporujeme. A potrebuje nás, keď je vystavená útokom,“ upozornil Scholz v súvislosti s pokračujúcimi protestmi proti pravicovému extrémizmu v Nemecku.

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že nacistické Nemecko „nechalo svet nazrieť do priepasti ľudskosti“. „Je na nás žijúcich, aby sme zo zodpovednosti za našu minulosť formovali našu súčasnosť. Nikdy viac je teraz,“ napísala na sociálnej sieti.

Ministerka vnútra Nancy Faeserová nariadila, aby v sobotu na budovách spolkovej vlády zaviali smútočné vlajky. „Necelých 80 rokov po konci Hitlerovho režimu sa opäť pripravujú plány na to, aby ľudí systematicky diskriminovali a prenasledovali, zbavovali práv a vyháňali na základe ich pôvodu, vzhľadu alebo politických postojov,“ uviedla ministerka. „Nesieme zodpovednosť za to, aby sme to nepripustili.“

V Nemecku sa na 79. výročie oslobodenia bývalého koncentračného tábora Auschwitz, v ktorom nacisti zavraždili viac ako milión ľudí, prevažne Židov, konali početné podujatia. V krajine sa každoročné spomienky na obete holokaustu konajú od roku 1996, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásila OSN na 27. januára od roku 2006.