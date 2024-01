V Rusku sa zrútilo vojenské lietadlo

Ruské vojenské transportné lietadlo s vyše 70 ľuďmi na palube sa v stredu zrútilo v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Oznámilo to ministerstvo obrany v Moskve, podľa ktorého stroj prevážal ukrajinských zajatcov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Lietadlo Iliušin Il-76 sa zrútilo okolo 11.00 h moskovského času (9.00 h SEČ) počas „rutinného letu“, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Príčina zrútenia nebola bezprostredne jasná. Zatiaľ tiež nie je známe, či niekto prežil.

„Na palube bolo 65 zajatých vojakov ukrajinskej armády prepravovaných do Belgorodskej oblasti na výmenu (zajatcov), šiesti členovia posádky a tri sprevádzajúce osoby,“ uviedlo ministerstvo.

Neoverené videá na sociálnych sieťach ukazujú veľké lietadlo údajne v Belgorodskej oblasti, ako naklonené na stranu padá na zem, a následne plamene po výbuchu.

#BREAKING: An Il-76MD heavy transport aircraft of #Russian Aerospace Forces crashed in #Belgorod, #Russia. #Ukrainian Military has taken responsibility of shooting it down. They say it carried component of a Russian S-300 SAM system but Russians say it had 63 Ukrainian war… pic.twitter.com/5mgoiwcDWW