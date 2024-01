Zlatým glóbusom dominoval film Oppenheimer

Oppenheimer bol vyhlásený za najlepšiu drámu. Film režíroval Christopher Nolan, ktorý si odniesol cenu za najlepšieho režiséra. Hlavnú úlohu – amerického fyzika Roberta Oppenheimera – vo filme stvárnil Cillian Murphy, ktorý zvíťazil v kategórii najlepší herec v dráme. Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe sa stal Robert Downey Jr., ktorý si zahral Oppenheimerovho soka. Film okrem toho získal aj cenu za najlepšiu hudbu.

Murphy vo svojej reči vyzdvihol prácu Nolana ako vizionárskeho režiséra a Downey Jr. označil film Oppenheimer za majstrovské dielo.

Cenu za najlepšie komédiu alebo muzikál si odniesol film Chudiatko (Poor Things) v hlavnej úlohe s Emmou Stonovou, ktorá tiež vyhrala v kategórii najlepšia herečka v komédii alebo muzikáli.

Film Chudiatko porazil v kinách mimoriadne úspešnú komédiu Barbie, ktorá bola jedným z favoritov galavečera, keďže tento rok získala najviac nominácií (9). Napokon si však Barbie odniesla len dva ocenenia - za najlepšiu pieseň a vzhľadom na úspech, ktorý mala komédia v kinách, zvíťazila aj v novovytvorenej kategórii za najväčší filmový a komerčný úspech.

Cenu za najlepšiu herečku v dráme získala Lily Gladstonovú za úlohu vo filme Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon) prominentného režiséra Martina Scorseseho. Za najlepšie herca v komédii alebo muzikáli bol vyhlásený Paul Giamatti za stvárnenie mrzutého učiteľa dejepisu vo filme The Holdovers.

V televíznych kategóriách si ocenenie za najlepšiu drámu odniesol seriál Boj o moc (Succession) a za najlepší komediálny seriál bol vyhlásený Medveď (The Bear).

Udeľovaním Zlatých glóbusov odštartovala sezóna hollywoodskych filmových ocenení, ktorá vyvrcholí marcovým udeľovaním Oscarov — ceny americkej Akadémie filmových umení a vied. Zlaté glóbusy sú po Oscaroch druhým najvýznamnejším filmovým ocenením v USA.

Asociácia HFPA, ktorá ich každoročne udeľuje, však od roku 2021 čelí rozsiahlej kritike a obvineniam z rasizmu, sexizmu, zastrašovania a korupcie.

V poradí 81. ročník udeľovania ocenení odvysielala v nedeľu naživo americká CBS.