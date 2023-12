Ako ochrániť zvieratá počas Silvestra. Takto dokážete zmierniť ich stres

Kým deti aj dospelí sa tešia na silvestrovský ohňostroj, ktorým o polnoci oslávia príchod nového roka, pre zvieratá je to najmä obdobie stresu. Výbuchy a svetelné efekty vystrašia veľké aj malé zvieratá. Neplatí to len o domácich miláčikoch, ale napríklad aj o divokej zvery. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa vo svete postupne prechádza na obmedzovanie zábavnej pyrotechniky. Keďže asi nebude úplne zakázaná, musíte sa zmieriť s tým, že na Silvestra musíte svojich miláčikov skúsiť ochrániť rôznymi spôsobmi. Dnes vám povieme, ako im tieto chvíle stresu pomôžete prežiť. Pri rôznych druhov zvierat sa to trochu líši.

Ak sa váš domáci miláčik ľahko zľakne každodenných zvukov alebo trpí úzkosťou, najlepšie by bolo s predstihom vyhľadať veterinárnu pomoc.

Psy a mačky

Foto: Vince Scherer/Shutterstock.com

Psy a mačky patria medzi najbežnejších domácich miláčikov u nás a ak ich doma máte, viete, že silvestrovské ohňostroje prežívajú len veľmi ťažko, čo neraz končí napríklad aj pocikanou podlahou. Ako im teda pomôcť? V prvom rade ich počas ohňostrojov nenechajte vonku. Mohli by sa splašiť a utiecť vám.

Keď už ich máte doma, určite zavrite všetky okná a skúste ich aj zastrieť. Ak aj nemáte žalúzie, poslúžia aj závesy či aspoň záclony. Vďaka tomu obmedzíte hluk aj svetlo, ktoré spoza okien prenikajú dnu.

Taktiež zvieratám pomôže, ak zapnete televízor prípadne rádio. V priebehu dňa navyše môžete postupne pridávať hlasitosť. Vďaka tomu aspoň čiastočne zamaskujete vonkajšie výbuchy zábavnej pyrotechniky.

Možno budete musieť svojim zvieratám trochu zmeniť denný rytmus. Ak pravidelne chodievate na prechádzky či venčenie večer, mali by ste to na Silvestra spraviť skôr. Niektorí nedočkavci totiž strieľajú ohňostroje alebo petardy už po západe slnka.

No a nakoniec zvieratám dajte možnosť skryť sa. Keď sa zľaknú, musia si v dome vedieť nájsť nejaké miesto, kde sa cítia bezpečne. Môže to byť niekde za gauč, do botníka alebo na nejaké iné odľahlé a tmavé miesta. Taktiež by ste svojich miláčikov počas ohňostroja nemali opúšťať. Pri vás sa cítia bezpečne.

Hlodavce a iné malé zvieratá

Pri menších zvieratách je náročnejšie si všimnúť, že počas ohňostroja trpia stresom, ale prežívajú to rovnako zle ako iné zvieratá. Králiky, morské prasiatka, škrečky, činčily a iné tak môže zmätene pobehovať po klietke a prípadne sa aj zraniť. Ešte pred ohňostrojom tak ich klietku preneste do tmavej a tichej miestnosti, kde ich uchránite pred hlukom a svetelnými efektmi ohňostrojov.

Klietku taktiež môžete prikryť hrubou dekou, aby ste zakryli časť svetla a hluku z ohňostroja. Majte ale na pamäti, že by ste mali nechať aj dostatok priestoru na vetranie klietky.

Dajte svojmu malému domácemu miláčikovi dodatočnú podstielku alebo slamu, aby sa mohol ukryť a cítil sa bezpečne. Pokojne to aj pre tento jeden večer v roku môžete prehnať a zvieratkám len prospeje, ak sa niekde budú môcť zahrabať a skryť.

Kone alebo poníky

Foto: nipa74/Shutterstock.com

S veľkými zvieratami môžu byť na Silvestra aj najväčšie problémy. Ak sa vám splaší kôň, môže to dopadnúť veľmi zle a vy strávite Nový rok jeho hľadaním po okolí. Nehovoriac o tom, že sa môže aj zraniť. Ak chcete, aby bol váš kôň pokojný, zachovajte pokoj aj vy, pretože kôň dokáže z človeka vycítiť stres.

Dôležité je, aby ste mali koňa či poníka ustajneného čo najďalej od ohňostrojov. Nezabudnite vopred varovať svojich susedov, že máte koňa alebo iné zviera a ohňostroje mu spôsobujú problémy. Poproste ich, aby sa tento rok ohňostroja vzdali alebo aspoň použili pyrotechniku, ktorá nerobí hluk.

Keď viete, že sa odpaľuje ohňostroj, snažte sa zostať s koňom, aby ste mohli zaistiť jeho bezpečnosť. Sami ho môžete upokojovať a ako sme napísali už predtým, zachovajte pokoj a nedajte na sebe badať, že ste v strese.

Rovnako ak doma máte nejaké hospodárske zviera ako kravy, ovce či iné, platia podobné rady. Poproste susedov, aby nepoužívali nejaké silné ohňostroje, pokúste sa zvieratá upokojiť, prípadne situáciu konzultujte s veterinárom.