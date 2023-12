Domáce nechtové sérum: Takéto dlhé nechty vám zabezpečia 3 zložky z kuchyne

Aj keď sa hovorí, že pre krásu sa trpí, občas pre ňu stačí len použiť zopár bežných surovín a dá sa pri tom aj relaxovať. Nemusíte chodiť do nechtového salónu, aby ste mali upravené umelé nechty. S trochou pomoci si dokážete nechať narásť silné dlhé nechty. Pomôže vám pritom tento recept, ktorý sa rozšíril na sociálnej sieti.

Video na TikToku radí zmiešať tri základné suroviny na výrobu rastového séra na nechty. Autorka videa uviedla, že tento recept má od kamarátky, ktorá má neskutočne dlhé nechty. Na výrobu séra je potrebných len niekoľko bežných domácich ingrediencií, ktoré už možno väčšina z vás má poruke.

Sérum na rýchly rast nechtov

Budete potrebovať:

Štyri polievkové lyžice olivového oleja

Šťavu z polovice citróna

Polievkovú lyžicu cukru

Po zmiešaní ingrediencií by ste mali toto sérum aplikovať na nechty dvakrát týždenne. Autorka vo videu uviedla, že výsledky sa dostavia až po určitom čase, približne po dvoch týždňoch.

Ľudia sa v komentároch sa podelili o svoje názory na tento recept. Mnohí, ktorí sérum vyskúšali na vlastnej koži, potvrdili, že ide o jednoduchú a pritom efektívnu kúru. Jedna žena v komentároch uviedla, že po tom, ako jej odstránili rovnátka, sa jej vrátil zlozvyk obhrýzania nechtov. Vďaka tejto kúre sa jej však podarilo nechty znova obnoviť.

Ďalšia komentujúca potvrdila, že skutočne jej po sére narástli dlhé nechty a tento účinok pripisuje aj obsahu vitamínu C v recepte. "Môžete použiť limetku alebo citrón a neľutujem, že som to vyskúšala, je to úžasné." Fanúšička tohto receptu uviedla, že sérum nanáša každý deň, aby jej nechty rástli čo najrýchlejším tempom.