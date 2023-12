Tieto jedlá a lieky nekombinujte, riskujete krvné zrazeniny a poškodenie pečene

To, čo jeme, má veľký vplyv na to, ako naše telo spracováva lieky, a niektoré potraviny môžu zvýšiť účinnosť lieku, zatiaľ čo iné ju môžu znížiť. Niektoré kombinácie liekov a potravín môžu dokonca viesť k vzniku krvných zrazenín alebo poškodeniu pečene. Je dôležité, aby ste si pred začatím užívania nového lieku prečítali príbalový leták a skontrolovali, či v ňom nie sú uvedené potraviny, ktoré by ste nemali jesť spolu s liekom.

Tu je päť potravín, ktoré by ste nikdy nemali kombinovať s konkrétnymi liekmi, aby ste sa vyhli nepríjemným komplikáciám.

1. Grapefruit a statíny

Statíny sú lieky, ktoré znižujú hladinu lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou - známeho aj ako "zlý cholesterol" - vo vašej krvi. Ak užívate lieky na cholesterol, mali by ste sa vyhnúť konzumácii grapefruitov a grapefruitovej šťavy, pretože to môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov, ako sú bolesti svalov.

Lekárnik Shamir Patel pre denník The Sun uviedol: “Grapefruit obsahuje skupinu chemických látok nazývaných furanokumaríny, ktoré inhibujú čas, ktorý telo potrebuje na odbúranie lieku. Zastavujú činnosť určitých enzýmov, čo môže viesť k tomu, že sa do tela vstrebe viac účinnej látky, ako je plánovaná dávka. Predpokladá sa, že rovnaký účinok majú aj iné citrusové plody vrátane limetiek a pomarančov."

Grapefruit môže tiež zosilniť vedľajšie účinky niektorých liekov na krvný tlak a niektorých psychiatrických liekov. Rovnako môžu ovplyvniť účinok blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a ischemickej choroby srdca.

2. Mliečne výrobky a antibiotiká

Mliečne výrobky ako mlieko, syr a jogurt môžu narúšať vstrebávanie tetracyklínov a chinolónov. Vápnik sa viaže na antibiotikum v tráviacom trakte, čím znižuje jeho vstrebávanie a účinnosť. Aby ste sa tomu vyhli, je lepšie užívať antibiotiká niekoľko hodín pred alebo po konzumácii mliečnych výrobkov.

Shamir povedal, že by ste mali byť opatrní pri konzumácii vyzretých syrov a údenín, keď užívate inhibítory monoaminooxidázy na depresiu. Vysvetlil, že vyzreté a údené potraviny, vrátane camembertu, goudy, salámy a pastrami, obsahujú aminokyselinu nazývanú tyramín.

"Lieky s inhibítormi monoaminooxidázy, ktoré sa predpisujú pri stavoch, ako je depresia a chemoterapia, znižujú schopnosť tela spracovať tyramín. To vás vystavuje riziku vedľajších účinkov vrátane závažného zvýšenia krvného tlaku, bolesti na hrudníku a zrýchleného tepu," dodal lekárnik.

3. Listová zelenina a lieky na riedenie krvi

Ak užívate lieky na riedenie krvi, ako je warfarín, mali by ste venovať pozornosť tomu, koľko listovej zeleniny jete. Potraviny ako špenát, kapusta a brokolica sú bohaté aj na vitamín K, ktorý zohráva úlohu pri zrážaní krvi.

Shamir povedal: "Kapusta spolu s ďalšími druhmi zelenej listovej zeleniny, ako je špenát a rímsky šalát, môžu zvrátiť účinky liekov na riedenie krvi, ako je warfarín, a zvýšiť tak zrážanlivosť krvi. Odborníci radia, že ak užívate warfarín, nemusíte sa úplne vyhýbať konzumácii týchto potravín - len sa nimi neprejedajte."

4. Alkohol a lieky proti bolesti

Antibiotiká, ale aj niektoré lieky proti bolesti, antidepresíva a lieky na cukrovku by mohli pri interakcii s alkoholom spôsobiť celý rad komplikácií. Tieto interakcie môžu viesť k závratom, ospalosti, poškodeniu pečene a ďalším závažným komplikáciám. Nikdy by ste nemali miešať alkohol s antibiotikami metronidazol a tinidazol alebo antidepresívami s inhibítormi monoaminooxidázy.

Nízka dávka alkoholu nemusí byť nebezpečná pri užívaní štandardnej dávky väčšiny voľnopredajných liekov proti bolesti, ako sú paracetamol a ibuprofén. Ak však užívate lieky proti bolesti viazané na lekársky predpis, ako sú tramadol, gabapentín a kodeín a iné lieky podobné morfínu, nesmiete piť žiadny alkohol. Konzumácia alkoholu spolu s týmito liekmi môže byť nebezpečná, môže viesť k silnej ospalosti a ďalším vedľajším účinkom, ako je nevoľnosť.

5. Káva a antipsychotiká

Antipsychotické lieky môžu užívať ľudia so schizofréniou, bipolárnou poruchou a depresívnou poruchou. Ale užívanie liekov spolu s kofeínom vo forme čaju alebo kávy, môže spôsobiť, že vaše telo absorbuje menej účinných látok, ako keď ich užívate s vodou. Kofeín môže zvýšiť vedľajšie účinky niektorých antipsychotických liekov a liekov na ADHD, čo vedie k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku.