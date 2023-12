Ako kúpiť perfektné gumáky pre deti? Pozrite si niekoľko užitočných tipov!

Gumáky by mali zabezpečiť dieťaťu komfort pri nosení a zároveň bezpečný pohyb. Preto je pri výbere detských gumákov potrebné zvážiť niekoľko faktorov, aby ste našli tie správne. Dôležitú úlohu zohráva nielen kvalitný materiál, vhodná veľkosť, ale aj množstvo významných detailov, na ktoré je potrebné pri kúpe myslieť.

Prečo je materiál taký dôležitý?

Najčastejším materiálom pri výrobe gumákov je guma alebo PVC, vďaka čomu je táto obuv odolná voči vode. Pri kúpe by ste si mali všímať aj vnútorný materiál – odolná koža, vzdušný textil, teplý flís či vlna. Možností je veľa, stačí si vybrať, čomu dáte prednosť. Detské gumáky na Eobuv.sk sú tou správnou voľbou, ak hľadáte gumáky z vysokokvalitného materiálu. Nezabúdajte na to, že počas chladnejších daždivých dní sa oplatí vybrať skôr zateplené modely, aby nohy ostali nielen v suchu, ale aj v teple. Riešením sú aj gumáky, do ktorých vložíte teplejšiu odnímateľnú vložku. Vďaka nej si uľahčíte aj samotné čistenie gumákov, na ktoré by ste po kúpe nemali zabúdať. Predídete tak poškodeniu a predĺžite ich používanie. Základným pravidlom je po používaní opláchnuť čistou vodou a pravidelne očistiť od väčších nečistôt.

Ako zvoliť tú správnu veľkosť?

Gumáky by mali mať primeranú veľkosť - nemali by tlačiť, ani byť príliš voľné. Ak si nie ste istí veľkosťou chodidla, radšej to preverte. Ideálne, ak dieťaťu zmeriate dĺžku chodidla tak, že sa postaví na pevnú podložku s papierom a ceruzkou obkreslíte chodidlo. Vzdialenosť medzi pätou a špičkou chodidla je dĺžka chodidla, ku ktorej je potrebné prirátať približne 1 cm. Vďaka tomu budete vedieť určiť, aká je správna veľkosť pri výbere gumákov. Odporúčame porovnať si ešte dĺžku chodidla s veľkostnou tabuľkou uvedenej pri jednotlivých modeloch.

Čo si ešte všímať pri kúpe detských gumákov?