Toto je dôvod, prečo behaním neschudnete. Zabudnite aj na dlhší život

Cvičenie je dôležité pre celkové zdravie, no ak vám behanie pripadá skôr ako mučenie, nemusíte sa zbytočne trápiť. Nedávna fínska štúdia dospela k záveru, že výhody cvičenia, aspoň čo sa týka dlhovekosti, sa zdajú byť prehnané a veľa cvičenia môže byť dokonca kontraproduktívne. Ako uviedol lekár Michael Mosley pre Daily Mail, cvičenie vám pomôže v iných ohľadoch, ale nepomôže vám žiť dlhšie. Mosley zároveň prezradil ďalšie mýty o intenzívnom cvičení, kvôli ktorým si možno zbytočne škodíte.

Mýtus číslo 1: Budete vďaka nemu žiť dlhšie

Ak sa z gaučového povaľača stanete aktívnejším človekom, určite to prospeje vášmu srdcu a dĺžke života. Ale tvrdenia, že vám cvičenie pridá veľa rokov života, sú založené najmä na štúdiách, v ktorých požiadate ľudí, aby vyplnili dotazníky, a potom ich sledujete, ako dlho žijú. Problémom tohto prístupu je, že by mohli existovať genetické faktory, ktoré predlžujú život a vďaka ktorým ste ochotnejší cvičiť.

V novej štúdii sa vedci z univerzity v Jyvaskyle vo Fínsku rozhodli preskúmať dlhodobý vplyv cvičenia u dvojčiat, pretože majú veľa rovnakých génov. Ich výsledky ukázali, že vysoká aktivita vedie v najlepšom prípade k 7 % nižšej pravdepodobnosti úmrtia ako sedavé zamestnanie.

Biologický vek testovali aj pomocou metylácie DNA, ktorá meria zmeny vo vašej DNA a je presnejšia pri určovaní vášho veku ako údaje v rodnom liste. Ukázalo sa, že dvojčatá, ktoré boli buď veľmi aktívne, alebo veľmi neaktívne, boli biologicky staršie ako tie, ktoré boli mierne aktívne. Takže príliš veľa aj príliš málo pohybu spôsobuje rýchlejšie starnutie.

Namáhavé cvičenie môže viesť k väčšiemu počtu zranení a zdá sa, že má negatívny vplyv na srdce. Štúdia na hráčoch amerického futbalu ukázala, že je u nich 5,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú mať fibriláciu predsiení, ktorá spôsobuje nepravidelný srdcový tep a zvyšuje riziko infarktu alebo mŕtvice.

Mýtus číslo 2: Vedie k úbytku hmotnosti

Toto tvrdenie je založené na myšlienke, že ak cvičením spálite viac kalórií, tak schudnete. Žiaľ, štúdie zistili, že samotné cvičenie pravdepodobne nevedie k dlhodobému úbytku hmotnosti. Pokiaľ ide o zhadzovanie kilogramov, najväčší úspech sa dosahuje konzumáciou menšieho množstva kalórií.

Prehľad z roku 2014 publikovaný v časopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ktorý sa zaoberal výsledkami šiestich veľkých štúdií, zistil, že neexistuje žiadny skutočný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí schudli diétou alebo diétou plus cvičením. Časť problému spočíva v tom, že ľudia sú po cvičení často hladní a jedia viac.

Mýtus číslo 3: Zvyšuje rýchlosť metabolizmu

Keď cvičíte, zvyšuje sa vaša srdcová frekvencia, čo následne zvyšuje rýchlosť metabolizmu a počet kalórií, ktoré spálite. Problém je v tom, že vaše telo nerado stráca kalórie, takže v hodinách po cvičení zákerne reaguje spomalením celkovej rýchlosti metabolizmu.

Ukázala to štúdia z roku 2021, v ktorej vedci z Roehamptonskej univerzity starostlivo sledovali kalórie, ktoré spálilo viac ako 1 750 dobrovoľníkov pri bežnej aktivite. Zistili, že hoci pri cvičení spaľujete kalórie navyše, vaše telo to počas nasledujúcich 24 hodín kompenzuje tým, že pri každodenných činnostiach, ako je napríklad spánok, spaľuje o 28 % menej kalórií ako zvyčajne. Zdá sa, že tento efekt je najväčší u ľudí s nadváhou alebo obezitou, práve u tých, ktorí sa snažia najviac schudnúť.

Mýtus číslo 4: Spôsobuje obrovský nárast endorfínov

Často sa tvrdí, že cvičenie zvyšuje hladinu endorfínov, látok podobných opioidom, ktoré vaše telo prirodzene produkuje. Keď však výskumníci z Univerzitného medicínskeho centra Hamburg-Eppendorf v Nemecku podali dobrovoľníkom, ktorí všetci tvrdili, že beh im spôsobuje eufóriu, liek s názvom naloxón, ktorý blokuje vplyv endorfínov na mozog, nemalo to žiadny vplyv na pôžitok, ktorý mali z behu. Väčšina výskumníkov sa v súčasnosti domnieva, že pocit opojenia pochádza z uvoľňovania endokanabinoidov, látok podobných konope, ktoré telo prirodzene produkuje. To však zažívajú len niektorí ľudia.

Existuje veľa dôkazov, že aktivity ako chôdza alebo dokonca vysávanie sú dobré pre váš mozog a môžu znížiť riziko problémov, ako sú depresia a úzkosť. Vieme tiež, že ak neposilňujete, od 30. roku života stratíte každých desať rokov až 10 % svalovej hmoty, až sa sotva zdvihnete zo stoličky. Preto je vhodné pravidelne robiť drepy či kliky, aj keď vás to možno neteší.