Muž so skrytým nádorom na mozgu varuje: Tieto príznaky neignorujte

Muž, ktorý osem rokov žil s nádorom na mozgu, odhalil hlavné varovné signály, na ktoré si treba dávať pozor. Matt Carpenter mal dlhé roky niekoľko rôznych symptómov, no na CT vyšetrení v roku 2010 tumor prehliadli. Až v januári 2018 Carpenterovi konečne povedali, že má glióm v mozgu, ktorý je potrebné vyoperovať.

Na sociálnej sieti sa Carpenter zamyslel nad ôsmimi rokmi, kedy žil s nádorom a nemal správnu diagnózu. Pripisoval svoje príznaky stresu a prepracovanosti, no tie najznámejšie symptómy sa u neho neobjavili. Carpenter vo videu na TikToku prezradil: "Počas ôsmich rokov, keď môj nádor na mozgu zostal nepovšimnutý - samozrejme, stále väčší a väčší a väčší - ma ani raz nebolela hlava, dokonca ani po opici.” Dodal, že ďalším príznakom, ktorý nikdy nepociťoval, bolo rozmazané videnie.

Vysvetlil, že trvalo ešte dva alebo tri roky, kým pocítil akékoľvek príznaky po premárnenej príležitosti v roku 2010. Až v rokoch 2012 - 2013 si všimol, že má problém s rečou. Zabudol, ako povedať určité slová, alebo zabudol, čo hovorí, uprostred vety. Podobne ako problémy so zrakom, aj problémy s rečou sú pomerne častým príznakom mozgového nádoru, ale Carpenter povedal, že si myslel, že musí navštíviť logopéda.

Trvalo ešte niekoľko rokov, kým sa u neho objavil ďalší príznak - zmena duševného zdravia. "Moje emocionálne reakcie a duševné zdravie sa dosť zhoršili," povedal. Podľa neho sa to však dalo vysvetliť aj inak, a to prácou pod vysokým tlakom v rámci komunitného projektu pre bezdomovcov, kde pracoval 70 - 80 hodín týždenne.

Tento príznak už nemohol ignorovať

Najzásadnejší príznak sa podľa neho objavil až v roku 2017, teda takmer rok pred stanovením diagnózy. Prvýkrát sa mu to stalo na ceste do Ameriky. Vysvetlil, že počas letu sedel vedľa írskeho páru, než zaspal. Keď sa zobudil, opísal, že "vydával nejaké bizarné zvuky, slinil, ale nebol schopný pohybu a mal problém dýchať. Pozrel som sa na írsky pár a ich tváre hovorili za všetko. Vyzerali vystrašene.”

Muž si vtedy myslel, že to bol len následok nočnej mory, no podobné zážitky mal aj v ďalších mesiacoch. "Ukázalo sa, že to nebola spánková paralýza, ako som si stále nahováral. Mal som prudké záchvaty, ale tie sa spúšťali len vtedy, keď som bol unavený alebo vystresovaný, takže som ich mal pomerne veľa. Ale opäť som sa stále vyhováral”. Poslednou kvapkou bolo, keď sa jeden z týchto záchvatov objavil na pracovnom stretnutí, čo u neho vyvolalo pocit, že má mŕtvicu. Po návšteve lekárov bol konečne správne diagnostikovaný.

Počúvajte svoje telo

Napriek tomu, že jeho nádor bol spočiatku prehliadnutý, objasnil: "Najlepšia rada, ktorú môžem dať každému, kto má obavy o svoje telo: Ak sa vám niečo nezdá, obráťte sa na svojho lekára. Ak si myslíte, že niečo nie je v poriadku, opýtajte sa. Mal som sa opýtať oveľa skôr, ako som to urobil, a pozrite sa, kam ma to dostalo.“

Po diagnostikovaní v januári 2018 mu nádor o dva mesiace neskôr odstránili, čo prinieslo úplne nové utrpenie, keďže počas operácie musel byť pri vedomí. O tom roku povedal: "Časť mozgu, na ktorej sa nádor nachádzal, ovláda pohyby ľavej strany môjho tela, takže po operácii som tou stranou naozaj nemohol hýbať. Prvých pár dní som si myslel, že to bude natrvalo. Bolo to dosť stresujúce obdobie. Prišiel som s tým, že to nič nebude, že mi operujú mozog, ale bol som dosť naivný.”

V ďalšom videu Carpenter prezradil, že rekonvalescencia v nemocnici trvala približne týždeň po operácii, počas ktorej mu bolo povedané, že sa v blízkej budúcnosti nebude môcť vrátiť do práce. Pochválil sa však, že sa po troch mesiacoch mohol vrátiť do práce na plný úväzok a pracoval nočné zmeny v ubytovni pre bezdomovcov. Okrem toho o ďalší mesiac neskôr dvakrát po sebe absolvoval vytrvalostné preteky.

Nakoniec však musel riešiť druhý mozgový nádor - tentoraz ožarovaním a chemoterapiou. Vysvetlil, že v dôsledku toho všetkého, čím si prešiel, navyše so skoliózou a cukrovkou, ostal práceneschopný, no napriek tomu sa snaží urobiť niečo so svojim životom. Podstupuje rôzne výzvy a venuje sa charitatívnym projektom.