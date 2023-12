Nový akcionár investuje do SWANu 50 miliónov eur

Fond Marguerite plánuje prostredníctvom zvýšenia vlastného imania firmy do SWANu investovať 50 miliónov eur. V utorok o tom informovala hovorca SWANu Pavel Ďurík.

„Vstup nového investora prináša novú energiu do života celej spoločnosti. Znamená zároveň veľkú príležitosť pre jej ďalší rozvoj, a to nielen v oblasti technológií, ako sú 5G či optické siete, ale aj pri ďalšej vlne konsolidácie telekomunikačného trhu,“ uviedol výkonný riaditeľ SWANu Roman Vavrík.

Marguerite je paneurópsky investor v oblasti dlhodobého rozvoja greenfieldových aj brownfieldových infraštruktúrnych projektov, ktorý sídli v Luxemburgu a Paríži. Investuje v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov, digitálnej transformácie, odpadového a vodného hospodárstva a dopravy.

Marguerite spravuje štyri európske infraštruktúrne fondy, pričom posledným je Marguerite III. Ten využila aj pri investícii do slovenského SWANu. Celkovo Marguerite preinvestoval 1,5 miliardy eur do projektov určených na riešenie meniacej sa infraštruktúry v Európe, a to integráciou princípov ESG (environmentálne, sociálne a riadiace štandardy) a vytváraním pozitívnej zmeny pre spoločnosť. Marguerite III využíva podporu Európskej únie v rámci fondu InvestEU.