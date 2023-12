Video: Dron zachytil najväčší ľadovec na svete. Toto sa s ním teraz deje

Dron vybavený kamerou zachytil unikátne zábery najväčšieho ľadovca na svete, ktorý sa po uvoľnení vydal na cestu do Južného oceánu. Ľadovec s názvom A23a má rozlohu približne 4000 kilometrov štvorcových a je až trikrát väčší ako New York. Pozornosť verejnosti si získal, keď sa po 30 rokoch, kedy bol uväznený na dne Weddellovho mora, začal pohybovať.

Britská antarktická služba (BAS) teraz zverejnila nové zábery zachytené loďou RRS Sir David Attenborough, na ktorých je vidieť obrovské rozmery megaľadovca. "Je neuveriteľné šťastie, že trasa ľadovca z Weddellovho mora viedla priamo cez našu plánovanú trasu a že sme mali na palube správny tím, ktorý túto príležitosť využil," povedal Andrew Meijers, hlavný vedecký pracovník na RRS Sir David Attenborough a vedúci vedeckého tímu pre polárne oceány v BAS. "Je úžasné vidieť tento obrovský ľadovec na vlastné oči - tiahne sa, kam až oko dovidí,” dodal.

Hoci sa A23a pôvodne oddelil od šelfového ľadovca Filchner-Ronne v západnej Antarktíde už v roku 1986, až do 24. novembra 2023 zostal stáť na morskom dne. Podľa BAS je teraz pravdepodobné, že ľadovec bude unášaný antarktickým cirkumpolárnym prúdom do "ľadovcovej uličky". Tým sa dostane na bežnú trajektóriu ľadovca smerom k subantarktickému ostrovu Južná Georgia.

Loď RRS Sir David Attenborough okolo ľadovca prechádzala v rámci svojej plánovanej trasy smerom k Weddellovmu moru. Okrem video záberov vedci z ľadovca odobrali aj vzorky. Dúfajú, že im tak pomôžu pochopiť, ako klimatické zmeny ovplyvňujú Južný oceán a organizmy, ktoré v ňom žijú.

Laura Taylorová, biogeochemička pracujúca na misii, povedala: "Vieme, že tieto obrovské ľadovce môžu poskytovať živiny do vôd, ktorými prechádzajú, a vytvárať tak prosperujúce ekosystémy v inak menej produktívnych oblastiach. Nevieme však, aký rozdiel v tomto procese môžu spôsobiť konkrétne ľadovce, ich rozsah a pôvod. Odobrali sme vzorky povrchových vôd oceánu za trasou ľadovca, bezprostredne pri nej a pred ňou. Mali by nám pomôcť určiť, aký život by sa mohol vytvoriť v okolí A23a a ako tento ľadovec a jemu podobné ovplyvňujú uhlík v oceáne a jeho rovnováhu s atmosférou.”