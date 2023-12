Tvorcovia PAYDAY na Game Awards predstavili novú kooperatívnu akčnú hru

Švédske herné štúdio 10 Chambers známe vďaka titulom PAYDAY: The Heist a PAYDAY 2 odhalilo svoju novú kooperatívnu hru. Vývojári už nejakú dobu hlásia, že sa vracajú k heist žánru, ktorý je im dobre známy. Teraz 10 Chambers konečne odhalili svoj nový projekt Den of Wolves počas odovzdávania cien Game Awards.

Režisér hry Ulf Andersson vysvetil, že vychádzali zo svojich skúseností z hier s klasickou tematikou bankových lúpeží, no sci-fi aspekt v Den of Wolves im umožní povýšiť tento žáner na novú úroveň. "Den of Wolves bude mať širšiu škálu lúpeží - firemnú špionáž, sabotáže, atentáty - sci-fi téma nám umožňuje vyskúšať veľa vecí," uviedol Andersson.

Hra bola v predprodukčnej fáze viac ako dva roky a veľa času sa venovalo budovaniu sveta a príbehu okolo neho. Príbeh sa odohráva v Midway City. Ide o neregulovanú metropolu v severnej časti Tichého oceánu. Založili ju veľké korporácie po tom, čo sa umelá inteligencia stala nezastaviteľným hackerským nástrojom, ktorý spôsobil krach globálnej ekonomiky a strmý pád dolára.

Keďže svet zúfalo potreboval revolúciu v oblasti sieťovej bezpečnosti, mocné investičné firmy podporované Big Pharma a ropným priemyslom vyvinuli úplne nový koncept prenosu a ukladania dát: biologické systémy založené na ľudskom mozgu, ktoré sa tak zásadne líšia od tradičnej sieťovej architektúry, že sú pre AI úplne neprístupné.

"Hra nie je otvoreným svetom, ale napriek tomu si nesmierne ceníme budovanie sveta a príbeh, ktorý sme okolo ostrova vybudovali, je rozsiahly. Chceme, aby Midway City pôsobilo ako uveriteľné mesto blízkej budúcnosti, kde sa rozmohol neskorý kapitalizmus a korporácie určujú pravidlá," hovorí Simon Viklund, spoluzakladateľ štúdia a vedúci narácie a zvuku v hre.

Hráči budú prebývať v podzemí mesta bez akejkoľvek skutočnej identity alebo dokladov a budovať si lojalitu, aby sa mohli stať kriminálnym podnikateľom na čiernom trhu Midway City. Hra najprv vyjde na PC, na Steame s predbežným prístupom, no podľa tvorcov bude neskôr dostupná aj na konzolách.

Záverečná kapitola GTFO

10 Chambers zároveň vydáva poslednú kapitolu ich taktickej kooperatívnej hororovej hry GTFO. Bezplatné rozšírenie s názvom Rundown 8.0: Duality je nervy drásajúcim záverom príbehu hry, v ktorom má tím štyroch väzňov za úlohu uniknúť z pekelného podzemného komplexu známeho ako Garganta.

Hra GTFO sa od svojho uvedenia na trh v roku 2019 neustále vyvíja, pričom Rundown 8.0: Duality je jej dvanástou bezplatnou veľkou aktualizáciou obsahu, ktorá do hry pridáva viac ako 80 nových misií. Hra tak ponúka stovky hodín paranoje, napätia a strachu, ktoré budete môcť prežívať ešte dlhé roky.

"Príbeh GTFO sa začal na udeľovaní cien The Game Awards, keď sme hru prvýkrát odhalili v roku 2017 - takže sme samozrejme cítili, že tento rok tu musíme byť znova, aby sme oznámili aj záverečnú kapitolu príbehu GTFO," uviedol Ulf Andersson. Zároveň ubezpečil hráčov, že hoci sa príbeh GTFO uzatvára, hra bude naďalej žiť a pokračovať.

V GTFO sa hráči ocitajú v koži väzňov, ktorých na mieste drží tajuplný Správca. Ich prežitie závisí od schopnosti tímu komunikovať, koordinovať sa a hospodáriť so svojou muníciou. Pri cestovaní hlbšie do komplexu a hľadaní cesty von sa hráči stretnú s čoraz desivejšími stvoreniami, z ktorých každé predstavuje jedinečnú výzvu a vyžaduje si iný taktický prístup. V hre GTFO znamená tímová práca rozdiel medzi životom a násilnou smrťou. Pre Správcu je každý nahraditeľný.

"Je to horkosladký pocit opustiť niečo, na čom ste pracovali sedem rokov, ale je čas na niečo iné," hovorí Simon Viklund. "Do tejto záverečnej aktualizácie GTFO sme vložili najmä veľa práce na príbehu a dizajne úrovní, čo, ako dúfame, hráči ocenia."

Vývojári plánujú hru ďalej podporovať a opravovať chyby. Doteraz vydané aktualizácie obsahu Rundown, ktoré sa od spustenia hry v roku 2019 cyklicky objavujú štvrťročne, sú voľne prístupné a zostanú k dispozícii existujúcej fanúšikovskej základni hry aj novým hráčom.

GTFO je k dispozícii v službe Steam pre PC so systémom Windows v 40 % zľave až do 4. januára 2024. Potenciálni väzni si môžu GTFO zahrať bezplatne počas víkendu. Rundown 8.0: Duality je pre majiteľov hry k dispozícii už teraz ako bezplatná aktualizácia.