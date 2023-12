Vo veku 79 rokov zomrel Denny Laine zo skupín The Moody Blues a Wings

Pôsobil ako spevák v skupine The Moody Blues a ako gitarista v skupine Wings Paula McCartneyho, pričom bol spoluzakladateľom oboch týchto formácií. TASR správu prevzala zo stanice BBC News.

Laine, občianskym menom Brian Hines, sa narodil 29. októbra 1944 na Normanských ostrovoch (Channel Islands), ale vyrastal v anglickom Birminghame. K hre na gitaru ho inšpirovala jazzová legenda Django Reinhardt.

So skupinou The Moody Blues nahral iba debutový album „The Magnificent Moodies“ (1965), na ktorom sa nachádza hit „Go Now“. V nasledujúcom roku formáciu opustil.

V roku 1971 McCartney ohlásil vznik Wings - svojej prvej kapely od čias The Beatles. Laine v nej hral na gitaru, basovú gitaru a spieval prevažne sprievodné vokály. McCartneymu bol hudobnou oporou v hitoch ako „Jet“, „Band on the Run“, „Live and Let Die“ alebo „Mull of Kintyre“.

Podieľal sa na všetkých siedmich štúdiových albumoch Wings, po rozpade skupiny v roku 1981 pokračoval v sólovej hudobnej kariére, pričom vydal ešte 12 albumov. V roku 2018 ho ako člena The Moody Blues uviedli do Rockandrollovej siene slávy.