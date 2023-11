Takto si dokážete doma vypestovať chutné hurmikaki

Hurmikaki síce nie je pôvodná rastlina pre slovenské podmienky, to však neznamená, že by ste si tieto chutné plody nemohli užívať aj doma z rastliny, ktorú si sami vypestujete. Hurmikaki je totiž veľmi prispôsobivá rastlina, ktorá je navyše nenáročná a odolná, takže sa dokáže uchytiť aj v našich podmienkach a ak sa rozhodnete pre jej pestovanie, jednoducho si aj vy na jeseň budete vedieť dopriať toto chutné exotické ovocie.

Rastlina hurmikaki je dostatočne mrazuvzdorná, aby dokázala odolať bežným slovenským podmienkam, keďže dospelý a zdravý strom dokáže podľa odborníkov vydržať teploty až do -30 °C. Kým vám však rastlina takto narastie, mali by ste ju najskôr držať v kontajneroch, aby ste ich dokázali na zimu preniesť na miesta, kde neklesá teplota pod 0. Ako však strom zmohutnie s kmeňom o priemere aspoň 3cm, môžete ho už natrvalo zasadiť vonku na nejakom slnečnom mieste.

Pestovať môžete aj zo semienok

Foto: Boris Medvedev/Shutterstock.com

Ako sa teda vrhnúť do pestovania? Môžete si kúpiť rastlinu a začať sa o ňu starať, prípadne si rastlinu môžete skúsiť vypestovať zo semienok. Najlepšie je si semienka na výsadbu kúpiť, ale pri troche šťastia dobre poslúžia aj semienka z hurmikaki, ktoré si kúpite v obchode. Ak chcete pestovať zo semienok, namočte ich na približne 15 minút do teplej vody. Následne si pripravte zeminu, ktorú rovnomerne vysypete na plech a potom ju vložíte do trúby na hodinu pri 50 stupňoch a pootvorených dvierkach. Po ochladnutí môžete vysiať semienka. Dbajte ale na teplotu a rovnomernú vlhkosť zeminy. Ideálna teplota by mala byť od 15 do 20 °C.

Keď rastliny vyklíčia a vyrastú, presaďte ich do dostatočne veľkých kvetináčov. Intenzívna starostlivosť o rastliny je kľúčová v ich prvom roku. Nemusíte ich strihať alebo upravovať, musíte im však zabezpečiť dostatočnú vlhkosť a taktiež ich v lete umiestniť na vhodné miesto. To by malo byť slnečné a chránené pred vetrom. Na zimu zase rastliny premiestnite dnu a môžete aj obmedziť ich polievanie.

Hurá do záhrady

Foto: Naywan/Shutterstock.com

Keď už rastlinu presadíte von do záhrady, minimálne počas prvej zimy by ste ju mali chrániť, napríklad čečinou alebo podobne. Na druhú stranu, nemusíte sa báť škodcov. Keďže rastlina u nás nie je pôvodná, jej prirodzení škodcovia u nás nežijú. Postrek alebo iné chemické ošetrovanie tak nie je nutné, prípadne sa nelíši od ošetrenia našich rastlín. Čo sa týka hnojenia, na hurmikaki vám postačí aj bežné hnojivo, ideálne organickým s obsahom dusíka. Hnojiť by ste pritom mali aspoň raz ročne.

Kvitnutie a zber

Foto: Diane N. Ennis/Shutterstock.com

Kvitnutie aj dozrievanie sa líši podľa konkrétnej odrody, ktorú pestujete. Hurmikaki kvitne koncom jari a začiatkom leta a jeho kvety majú zaujímavý tvar. Kvety sú bieložltej farby a rastlina kvitne zhruba 2-3 týždne. Plody sú na začiatku zelené, neskôr žlté a postupne prechádzajú až do sýtej oranžovej farby. Plody dozrievajú koncom októbra a začiatkom septembra, avšak nedozreté plody sú trpké, horké a tvrdé, takže by ste so zberom mali počkať minimálne do októbra. Plody pritom pokojne môžete nechať aj premrznúť a zbierať ich na začiatku zimy. Takto budete mať istotu, že sú plody zrelé.

Následne už je len na vás, čo s nimi spravíte. Môžete ich konzumovať so šupkou (jadierka ale vyberte), dužinu zrelých plodov si môžete natrieť na pečivo, z hurmikaki môžete pripraviť aj džem alebo aj zaváraninu.