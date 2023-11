Lekárka: Na motorku si nikdy nesadnem. Toto ma naučila moja práca

36-ročná lekárka Nicole Van Groningenová si na TikToku získala tisíce sledovateľov vďaka početným videám zo zákulisia svojej medicínskej praxe.

V jednom z posledných klipov Van Groningenová hovorí o aktivitách a veciach, ktorým sa po rokoch praxe vyhýba. „Pri týchto veciach ma ako lekárku zaručene nikdy neprichytíte,“ priznáva v popise.

Prvou z vecí, ktoré Van Groningenová nikdy nerobí, je skoré vstávanie. Rovnako sa vyhýba aj cvičeniu v skorých ranných hodinách. Podľa nej nie je rozumné ukracovať telo o spánok len preto, aby sme ho následne vyčerpali cvičením.

Lekárka ďalej priznáva, že si odmieta sadnúť na akýkoľvek motocykel. „Stačila mi na to jedna hodina na oddelení traumatológie ešte kým som bola študentka. To stačilo, nikdy by som to nespravila,“ tvrdí Van Groningenová o svojej skúsenosti so zraneniami po nehode na motorke.

„Takisto nechápem, prečo niekto bicykluje bez prilby – neexistuje na to dobrý dôvod,“ pokračuje odborníčka s tým, že k tomuto presvedčeniu ju viedli aj skúsenosti z rodinného prostredia.

Lekárka ďalej tvrdí, že sa vyhýba obviňovaniu pacientov zo zlého zdravotného stavu. „Pravda je taká, že zlé veci sa dejú aj tým najzdravším z nás, a nie je to ničia vina,“ tvrdí. „Platí to aj pri ľuďoch, ktorí vykonávajú aktivity, ktoré považujeme za rizikové – napríklad fajčenie. Ani oni si nezaslúžia byť ťažko chorí.“

Ďalšou z vecí, ktorým sa Van Groningenová vyhýba, je hodnotenie zdravotného stavu ľudí len podľa ich výzoru. „Zdravotný stav má oveľa viac ukazovateľov ako len výzor, a mali by sme to pripomínať častejšie,“ zdôrazňuje.

Posledný bod sa týka nosenia ochranného krému pred slnkom. „Nikdy by som nevykročila z domu bez naneseného ochranného faktoru, ideálne oxidu zinočnatého – ani na päť minút,“ dodáva odborníčka.