Osamelosť zabíja: Toto je dôvod, prečo nesmieme zabúdať na seniorov

Podľa štúdie by sa ľudia mali snažiť navštevovať priateľov a blízkych aspoň raz mesačne, aby sa necítili osamelí a znížili riziko predčasného úmrtia. Vedci zistili, že ľudia, ktorí nikdy alebo len zriedkavo navštevujú svojich najbližších, majú väčšiu pravdepodobnosť predčasnej smrti. Vedci varovali, že aj tí, ktorí žijú s niekým iným, môžu byť ohrození, ak nemajú časté návštevy.

Už predchádzajúce štúdie spájali osamelosť so zvýšeným rizikom predčasného úmrtia, ale odborníci chceli preskúmať, aký vplyv môžu mať rôzne sociálne interakcie. Tím z Glasgowskej univerzity analyzoval päť rôznych typov sociálnych interakcií u viac ako 450 000 ľudí. Účastníci mali na začiatku štúdie priemerný vek 57 rokov a boli sledovaní približne 12 rokov.

Uvádzali, ako často ich navštevuje rodina alebo priatelia, či sa každý týždeň zúčastňujú na pravidelných skupinových aktivitách a či žijú sami. Pýtali sa ich aj na to, či sa môžu zveriť niekomu blízkemu a či sa často cítia osamelí. Počas sledovaného obdobia zomrelo 33 135 ľudí.

Z analýzy uverejnenej v časopise BMC Medicine vyplynulo, že ľudia, ktorí uviedli, že ich priatelia a rodina navštevujú menej ako raz za mesiac, mali väčšiu pravdepodobnosť, že počas nasledujúcich 12 rokov zomrú.

Tí, ktorých blízki nenavštevovali nikdy, mali o 39 % vyššie riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorých navštevovali denne. Autori uviedli, že u ľudí, ktorí boli navštevovaní aspoň raz mesačne, bolo riziko úmrtia výrazne nižšie, čo naznačuje, že táto sociálna interakcia môže mať ochranný účinok.

Zdá sa však, že znížené riziko zostalo rovnaké bez ohľadu na to, či bola osoba navštevovaná denne, niekoľkokrát týždenne, raz za týždeň alebo raz za mesiac.

Aj ľudia, ktorí nežijú sami, potrebujú pravidelné návštevy a spoločenské aktivity

Foto: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock.com

Ako sa ukázalo, aj ľudia, ktorí žili s niekým iným, tiež potrebovali návštevy aspoň raz za mesiac. “Aj medzi tými, ktorí nežili sami, stále existovalo riziko spojené s nepravidelnými návštevami priateľov a rodiny,” povedal hlavný autor štúdie Hamish Foster.

Výskumníci tiež zistili, že ľudia, ktorí sa každý týždeň zúčastňovali na skupinových aktivitách, napríklad na hodinách spevu alebo chodili do kostola, mali počas štúdie menšiu pravdepodobnosť úmrtia. Foster vysvetlil, že dôvodom by mohlo byť to, že ľudia, ktorí sú viac sociálne izolovaní, sa môžu viac venovať nezdravým návykom ako je fajčenie alebo pitie alkoholu.

Zároveň dodal, že priatelia a rodina môžu ľuďom poskytovať určitú úroveň podpory a môžu im pomôcť pri prístupe k zdravotným službám, čo by mohlo prispieť k zlepšeniu ich stavu. Je pravdepodobnejšie, že blízki objavia zdravotné alebo iné problémy staršieho človeka a že sa včas podniknú pozitívne kroky.

Pre niektorých starších ľudí môže ponuka ísť s nimi na vyšetrenie alebo aspoň pomôcť s dopravou znamenať rozdiel medzi tým, či sa budú aktívne zaoberať zdravotným problémom, alebo ho budú naďalej odkladať, až kým sa vážne nezhorší ich zdravotný stav.

Výskumníci uviedli, že tieto zistenia by sa mohli použiť na identifikáciu ľudí s vyšším rizikom úmrtia v dôsledku sociálnych faktorov.