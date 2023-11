Z tohto dôvodu vám žltnú zuby. Táto obľúbená pasta vám v skutočnosti škodí

Vzhľad zubov môže byť pre mnohých ľudí zdrojom neistoty a najmä žlté zuby sa často snažíme vybieliť rôznymi spôsobmi. Identifikovať príčinu zažltnutia však môže byť zložité. Existuje množstvo vecí, ktoré môžu spôsobovať žltnutie zubov, a niekedy si škodíme nevedomky v snahe stav našich zubov zlepšiť. Zubná lekárka Surina Sehgal zo Spojeného kráľovstva sa podelila o tri hlavné chyby, ktoré spôsobujú žltnutie vašich zubov.

Príliš drsné čistenie zubov

Prvou častou chybou, ktorej sa ľudia dopúšťajú, je príliš drsné čistenie zubov, ktoré v skutočnosti môže narobiť viac škody ako úžitku. Doktorka Surina vysvetľuje: "Príliš tvrdé čistenie zubov a nadmerný tlak zubnej kefky môžu v skutočnosti spôsobiť opotrebovanie skloviny. Vaša sklovina je veľmi biela, vrstva pod ňou sa nazýva dentín a má veľmi žltú farbu. Takže nadmerné používanie sily časom opotrebuje vrstvu skloviny a odhalí žltú vrstvu dentínu pod ňou, takže vaše zuby budú vyzerať žltšie.“

Pitie sýtených nápojov

Ďalším častým prehreškom je pitie sýtených nápojov. Platí to pre sladké sódy aj perlivé minerálne vody. Ako vysvetlila zubárka: "Pitie perlivých nápojov je pre ich kyslosť najhoršie pre vaše zuby. Opäť spôsobujú eróziu a stenčenie skloviny a odhaľujú žltú vrstvu dentínu pod ňou.“

Časté používanie bieliacej zubnej pasty

Tretia rada je najviac prekvapivá, pretože zubárka neodporúča časté používanie bieliacej pasty z obchodu. Ako uviedla: "Tretím bodom je používanie bieliacej zubnej pasty, čo vás možno šokuje. Bieliace zubné pasty obsahujú veľmi malé abrazívne častice, ktoré pomáhajú odstraňovať povrchové škvrny. Ich nadmerné používanie však môže stenčiť sklovinu a odhaliť dentín.“

Takže hoci sa bieliace pasty môžu zdať ako dobré krátkodobé riešenie problému, nemali by ste ich používať príliš často, inak vám zuby len viac zožltnú.

Jeden z divákov sa v komentároch pýtal, ako je teda možné dosiahnuť belšie zuby. Surina odpovedala: "Vyhnite sa všetkým týmto veciam. Dodržiavajte správnu ústnu hygienu - čistite si zuby zubnou niťou atď. Ak chcete drastickejšiu zmenu, skúste bielenie u zubára".

Ďalší používateľ sa opýtal: "Je jedlá sóda bezpečná na čistenie zubov?" Surina poradila, že je to rovnaké ako pri šumivých nápojoch: „Je abrazívna, takže môže spôsobiť opotrebovanie skloviny. Vyhla by som sa jej".

Padla tiež otázka, či sa sklovina dokáže obnoviť, na čo zubárka odpovedala, že keď sa raz vrstva skloviny poškodí, je to už nadobro, no je možné ju posilniť.

Ďalší chcel vedieť, či môže pomôcť, keď šumivé nápoje budeme piť cez slamku. Zubná lekárka povedala: "Áno, slamka pomáha obmedziť kontakt so zubami, ale aj tak by som sa čo najviac vyhýbala šumivým nápojom! Je to to najhoršie pre zuby".