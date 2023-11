Je nealkoholické pivo bezpečné? Toto je dôvod, prečo vám z neho môže byť zle

Ľudia, ktorí sa rozhodnú piť nealkoholické pivo, môžu dostať rôzne nepríjemné ochorenia v dôsledku premnožených baktérií. Podľa štúdie Cornellovej univerzity sú nealkoholické pivá živnou pôdou pre baktérie ako E. coli a salmonela.

Nealkoholické pivo dopadlo v testoch horšie ako tradičné pivo aj pivo s nízkym obsahom alkoholu, čo je podľa vedcov spôsobené dezinfekčnými vlastnosťami alkoholu. Tri rôzne typy škodlivých baktérií boli testované v nealkoholickom aj nízkoalkoholickom pive počas viac ako dvoch mesiacov. Chladené nealkoholické pivo uchovávané pri teplote nižšej ako 4 stupne Celzia bolo bezpečnejšie na pitie ako ten istý ležiak pri izbovej teplote.

Vedci však upozornili, že udržiavanie týchto nápojov v chlade jednoducho nestačí na to, aby boli bezpečné. „Nízkoalkoholické a nealkoholické pivá by sa mali spracovať pasterizáciou, aby sa dosiahla komerčná sterilita,“ radia autori štúdie, potravinárski vedci z Cornellovho inštitútu AgriTech, ktorí štúdiu vykonali v spolupráci s Asociáciou pivovarov v Boulderi v štáte Colorado. "Sterilná filtrácia a pridávanie konzervačných látok by sa mali považovať za ďalšie kroky na zníženie tohto mikrobiálneho rizika," napísali v štúdii publikovanej v časopise Journal of Food Protection .

Foto: Krakenimages.com/Shutterstock.com

Výskumníci pod vedením mikrobiológa Randyho Woroba sledovali vplyv kyslosti (pH), teploty skladovania a koncentrácie alkoholu (konkrétne etanolu) na to, či sa mikrobiálne patogény v pive rozmnožia alebo vymrú. Testovali sa tri úrovne pH piva, ktoré sú typické pre víno, pivo a podobné alkoholické nápoje: 4,20, 4,60 a 4,80.

Zmes piatich kmeňov baktérie E. coli O157:H7 a podobné "koktaily" Salmonella enterica a Listeria monocytogenes sa potom testovali pri všetkých týchto úrovniach kyslosti pri dvoch teplotách 4 °C a 14 °C.

E. coli O157:H7 aj Salmonella prežili pri nízkoalkoholickom aj nealkoholickom pive viac ako 2 mesiace (63 dní), ale kolónie mikroorganizmov rástli pri nealkoholickom pive. Vo všetkých testovaných prípadoch baktérie L. monocytogenes počas tohto obdobia odumreli.

L. monocytogenes ako potravinový patogén môže viesť k závažnej infekcii, listerióze. Celkovo bolo nealkoholické pivo pre patogény priaznivejším priestorom na rast, ale baktérie prežívali v rôznych podmienkach v oboch druhoch piva.

Bežné pivo, ktoré môže mať v prípade "svetlého" piva obsah alkoholu v rozmedzí 4 až 5 percent a v prípade rôznych "remeselných" pív až 10 percent, je voči tvorbe baktérií imúnne, čo je faktor, ktorý umožňuje jeho bežné skladovanie pri izbovej teplote v predajniach.

Potravinári z Cornellovej univerzity odporúčajú, aby najmä nízkoalkoholické a nealkoholické pivá s pH vyšším ako 4,20 vždy v pivovare skontroloval odborník na tepelné spracovanie piva.