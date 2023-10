Dokonalé zemiaky v šupke: Kuchárka z Michelinskej reštaurácie prezradila rýchly trik

Zemiaky v šupke sú perfektná príloha a v kombinácii s ďalšími surovinami môžu byť aj chutným hlavným jedlom. Je to lacný a všestranný pokrm, ktorý vás zasýti na celé hodiny. Ich príprava v rúre môže trvať aj viac ako hodinu, no existuje spôsob, ako zo zemiakov urobiť rýchlu večeru či obed za 35 minút.

Aj keď sa môže zdať, že príprava zemiakov v šupke nemôže byť jednoduchšia, podľa kuchárky, ktorá pracovala v michelinskej reštaurácii, existuje predsa len efektívnejší recept, o ktorý sa podelila na sociálnej sieti.

Rýchla a energeticky úsporná príprava zemiakov

Poppy O’Toole na TikToku uviedla, že na prípravu zemiakov v šupke je úplne ideálna teplovzdušná fritéza: "Počúvala som vás a viem, že chcete rýchlejšie, lacnejšie a energeticky úspornejšie recepty, a viem, že mnohí z vás používajú teplovzdušné fritézy, takže tu je môj návod na dokonalé zemiaky v šupke v teplovzdušnej fritéze."

Prvým krokom je zaobstarať si veľké zemiaky. Následne je potrebné ich poprepichovať vidličkou po celej dĺžke a naliať na ne rastlinný olej, ktorý následne do zemiakov vmasírujte. Popppy potom zemiaky vložila do fritézy a posypala ich veľkým množstvom morskej soli.

Zemiaky nechajte v teplovzdušnej fritéze po dobu 20 minút pri teplote 170 stupňov Celzia a potom ich môžete skontrolovať. Následne ich vložte späť na ďalších 15 minút, no zvýšte teplotu na 200 stupňov Celzia.

Poppy divákom ukázala konečný výsledok a povedala: "Dohromady to trvá 35 minút dostať tento krásny, lacný, jednoduchý, chutný, chrumkavý, zlatistý, nadýchaný zemiak v šupke na stôl! Je to naozaj dobrý spôsob ich prípravy. Je to jednoduchšie ako použitie rúry." Profesionálka recept zakončila pridaním poriadneho kusu masla do rozkrojených zemiakov.

Úspech zaručí ohrev v mikrovlnnéj rúre

Tento recept si získal desaťtisíce fanúšikov. Niektorí však v komentároch navrhli vlastné tipy, ako napríklad použitie mikrovlnnej rúry pred fritézou. "10 minút v mikrovlnke a potom 10 minút vo fritéze. Zakaždým perfektné zemiaky," uviedla Michelle a jej slová potvrdila aj Sam Hicktonová: "Najprv mikrovlnná rúra, potom fritéza." Bella dodala, že jej dva menšie zemiaky ostali po fritovaní v strede tvrdé ako skala, preto tiež odporúča ohrev v mikrovlnke.