Aj vám sa v tomto období zhoršili príznaky PMS? Nejde o náhodu!

Väčšina žien sa niekoľko dní pred menštruáciou stretáva s prudkými zmenami nálad, chuťou na sladké, citlivosťou a bolesťou podbruška. Medzi príznaky súhrnne označované aj ako predmenštruačný syndróm (PMS) okrem toho patrí aj únava.

Obzvlášť na jeseň zvykne byť únava oveľa citeľnejšia aj u tých najodolnejších členiek jemnejšieho pohlavia. Nejedna žena cíti potrebu spánku aj počas dňa a večer si líha do postele oveľa skôr ako v lete alebo na jar.

Za zvýšenú mieru únavy na jeseň možno viniť počasie. Potvrdzuje to výskum britskej farmaceutickej spoločnosti Active Iron, podľa ktorého to súvisí so šiestimi hlavnými dôvodmi.

1. Sezónna afektívna porucha (SAD, z anglického označenia seasonal affective disorder)

Hoci postihuje rovnako ženy ako aj mužov, SAD môže na jeseň zhoršiť už existujúce príznaky PMS. V tomto období sa obmedzuje množstvo slnečného svetla, s ktorým prichádzame do kontaktu, čo má vplyv na výkyvy v biorytme a nálade. Následkom môže byť aj vyššia miera únavy počas menštruácie.

2. Zmena stravovania

V chladnejšom počasí ľudia prirodzene vyhľadávajú prevažne ťažšie jedlá bohaté na sacharidy a tuky. Ide skôr o psychologický ako fyziologický manéver, pri ktorom sa snažíme zlepšiť si náladu chutnými potravinami. Z krátkodobého hľadiska si síce pomáhame, no takýmito jedlami zároveň narúšame stabilitu hladiny cukru v krvi, a teda aj množstva energie, ktorú máme počas dňa k dispozícii.

3. Menej svetla

Kratšie dni a dlhšie noci sa zahrávajú s prirodzeným telesným rytmom, čo sa odráža nielen na kvalite a trvaní spánku, ale aj na intenzite príznakov menštruácie a PMS.

4. Menej pohybu

Počas zimy sme prirodzene lenivejší. Menej pohybu však súvisí s obmedzeným prúdením krvi po tele, a tak by sme na pohyb nemali celkom zanevrieť. Fyzická aktivita okrem toho produkuje endorfíny, ktoré podporujú dobrú náladu a dodávajú energiu.

5. Viac stresu

Chladnejšie počasie sťažuje každú činnosť. Ľudia sa viac sťahujú do interiérov, a tak ťažšie zvládajú stretávanie sa s inými, čo ešte zvýrazňuje príprava na nadchádzajúce vianočné sviatky. Stres pritom patrí k hlavným zhoršujúcim faktorom predmenštruačného syndrómu.

6. Dehydratácia

Počas suchých a horúcich dní si skôr zapamätáme, že treba pravidelne siahať po pohári vody, no v upršanom jesennom počasí na to často zabúdame. Nezriedkavá dehydratácia však vedie k rýchlemu ubúdaniu energie.