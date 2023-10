Wargaming podporí Ukrajinu charitatívnou akciou

Spoločnosti Wargaming, ktorá sa venuje videohrám s vojnovou tematikou, pristupuje k téme reálnych vojenských konfliktov citlivo. V Kyjeve stále funguje celé štúdio, ktoré tvrdo pracuje na hre World of Tanks a ďalších produktoch napriek všetkým hrôzam, ktoré Ukrajina zažíva každý deň.

Spoločnosť Wargaming už rok a pol prispieva na pomoc ukrajinským civilistom. Milión dolárov venovala na lekársku pomoc a vybavenie počas prvého týždňa vojny. 100 000 dolárov bolo darovaných obetiam katastrofy v Kachovke a spoločnosť prispela aj pri iných udalostiach. Stovky zamestnancov prispievajú aj z vlastnej iniciatívy, spustili internú finančnú zbierku a vyzbierali 200 tisíc eur na nákup sanitiek pre ukrajinských zdravotníkov.

Teraz Wargaming vyzýva všetkých hráčov, aby sa pridali a podporili tých, ktorí boli postihnutí vojnou. Spoločnosť spúšťa ich najväčší charitatívny projekt, WargamingUnited , v šiestich hrách - World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: a World of Warplanes. Každá hra bude obsahovať špeciálne balíčky s ukrajinskou tematikou a prvky vytvorené umelcami zo štúdia Wargaming Kyjev. Vďaka týmto časovo obmedzeným ponukám môžu hráči nielen pomôcť ľuďom v núdzi, ale zároveň získať hodnotný herný obsah a prejaviť svoju podporu.

Z každého zakúpeného balíka WargamingUnited bude 100 % zisku venovaného na UNITED24 , oficiálnu platformu na získavanie finančných prostriedkov na Ukrajine, na nákup sanitiek C-Type, ktoré sa postarajú o záchranu životov. Sanitky C-Type sú vysoko špecializované vozidlá, ktoré sú vybavené defibrilátormi, monitormi srdca, kyslíkovými nádržami a zariadeniami na umelú pľúcnu ventiláciu potrebnými na udržanie zranených pri živote, kým sa dostanú na operačnú sálu. Každá sanitka pomôže zachrániť stovky životov.

Balíčky budú k dispozícii od 18. októbra do 1. novembra.