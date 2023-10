Elán pridáva dva koncerty, zahrá na počesť Vaša Patejdla

Oba koncerty sú pritom až na jeseň budúceho roka. Kapela okolo frontmana Joža Ráža sa však z úspechu príliš neradovala, pretože ju zasiahla smutná správa o odchode spoluhráča, kamaráta a zakladateľa kapely Vaša Patejdla. Na jeho počesť sa Elán do oboch hál vráti ešte raz s programom nazvaným Pre Vaša. Najprv vystúpi 21. septembra 2024 v pražskej O2 aréne, o týždeň neskôr 28. septembra 2024 vystúpi v bratislavskej Tipos aréne zimného štadióna Ondreja Nepelu. TASR o tom informoval PR manažér Dalin Vajcner.

„Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a slová podpory v súvislosti s úmrtím nášho Vaša. S ním odišiel kus Elánu, ale v Eláne s nami navždy ostane aj veľký kus jeho výnimočnej osobnosti. Čo sme Vašovi sľúbili pred smrťou, to aj dodržíme, preto oznamujeme dva koncerty na jeho počesť,“ hovorí spevák Jožo Ráž, ktorý na koncerte zároveň oslávi 70. narodeniny. Pôvodný plán bol taký, že to bude narodeninový koncert aj pre rovnako starého Vaša Patejdla.

„Vašo nám v posledných mesiacoch hovorieval, že poriadna oslava musí trvať minimálne dva dni a sedemdesiatku človek oslavuje len raz v živote. Takže oba pridané dni budeme hrať pre neho,“ dopĺňa gitarista Jano Baláž s tým, že kapela neplánuje koncerty v ďalších mestách či hranie na festivaloch. „Fanúšikovia nám píšu, či prídeme do Brna alebo Košíc. My im odpovedáme, že tentokrát musia oni za nami do Prahy alebo Bratislavy,“ dodáva Jano.

Na pridaných koncertoch fanúšikovia uvidia Elán vo svojej čistej rockovej podobe. „Kapela sa na pódiu vráti do obdobia 80. rokov. Zaznejú aj skladby z albumov, keď Vašo nebol členom Elánu a venoval sa sólovej dráhe,“ uviedol manažér Elánu Michal Čimera.

Skupina Elán vznikla v roku 1968. Vydala pätnásť štúdiových albumov, päť anglických albumov aj množstvo kompilácií, za ktorých predaje získala neuveriteľných 25 platinových platní. Pilierom kapely sú Jožo Ráž (spev, basgitara) a Jano Baláž (spev, gitara). Zakladateľ kapely Vašo Patejdl (klávesy, spev) zomrel 19. augusta.