Tesco sťahuje z predaja nebezpečný syr

Obchodný reťazec Tesco sťahuje z českého trhu nebezpečný syr. Spoločnosť Tesco Stores ČR o tom informovala na svojej stránke. Ide o syr Grana Padano značky Tesco v 200-gramovom balení s minimálnou trvanlivosťou do 25.11.2023. Dôvodom je možný výskyt plesní vo výrobku.

„Vzhľadom k tomu, že výrobná šarža uvedeného výrobku, ktorý ste si mohli zakúpiť v niektorej z predajní Tesco Stores, nespĺňala požiadavky na bezpečnosť potravín (možná prítomnosť plesní), je možné tieto výrobky vrátiť na oddelení informácií,“ uvádza Tesco.

Zákazníkom budú na základe reklamácie vrátené peniaze. Na prítomnosť plesní upozornila Štátna poľnohospodárska a potravinová správa (SZPI) „Spoločnosť Tesco na základe informácií od SZPI okamžite stiahla z predaja vo všetkých svojich predajniach v ČR uvedené chybné výrobky,“ dodáva Tesco.

Ide pritom už o druhú nebezpečnú potravinu predávanú v Tescu za posledný mesiac. SZPI predtým upozornila na výrobok s názvom TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK , šarža 23293102. Laboratórny rozbor potvrdil u uvedenej šarže potraviny prítomnosť baktérií rodu Salmonella Infantis, ktoré sú pôvodcom ochorenia salmonelóza.