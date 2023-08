V kuracom mäse zistili prítomnosť salmonely. Nemáte v mrazničke tieto balenia?

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) na svojej webovej stránke informuje o nebezpečnom kuracom mäse. Potravinári v ňom zistili prítomnosť salmonely.

Konkrétne ide o výrobok s názvom TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarža 23293102. Sliepky boli chované a porazené na Ukrajine, baliť ich však mala slovenská spoločnosť WE Trade s.r.o. so sídlom v Horných Salibách. Skúmaná vzorka pochádza z pobočky reťazca Tesco v českom meste Most.

"Laboratórny rozbor potvrdil u uvedenej šarže potraviny prítomnosť baktérií rodu Salmonella Infantis, ktoré sú pôvodcom ochorenia salmonelóza," informujú potravinári.

Foto: szpi.gov.cz

Ako ďalej informuje SZPI, ako dátum minimálnej spotreby danej šarže výrobku bol uvedený 26. júl 2023, takže na pultoch obchodov sa už nenachádza. "SZPI však dôrazne odporúča všetkým spotrebiteľom, ktorí by mohli mať výrobok doma v zmrazenom stave, aby ho nekonzumovali," varujú potravinári, podľa ktorých ani zmrazenie v mrazničke nemá vplyv na kontamináciu salmonelou.

Salmonelóza a jej príznaky

Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) sa salmonelóza prejavuje príznakmi ako nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie, hnačky a teploty, pričom k najcitlivejším pacientom patria malé deti a seniori.

Nákaze sa dá predísť dôslednou hygienou pred spracovaním mäsa a po ňom, okamžitým umytím riadu, tepelnou prípravou pri teplote aspoň 70 stupňov pri trvaní najmenej 15 minút a skladovaním potravín podľa pokynov výrobcu.