Inšpekcia varuje pred nebezpečným mäsom, ktoré bolo spracované na Slovensku

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) varuje spotrebiteľov pred nebezpečnou potravinou. Ide o chladené kuracie prsné rezne šarže 23313202. „Laboratórny rozbor potvrdil v uvedenej šarži prítomnosť baktérií rodu Salmonella Infantis, ktoré sú príčinou ochorenia salmonelóza,“ uviedol hovorca SZPI Pavel Kopřiva.

Kuracie mäso pôvodom z Ukrajiny s veterinárnym označením SK10094 ES bolo spracované na Slovensku výrobcom WE Trade s.r.o., so sídlom v Horných Salibách. Vzorku tohto výrobku inšpektori SZPI odobrali v prevádzke Penny Market v Olomouci.

Foto: szpi.gov.cz

Hoci na uvedenom výrobku bolo uvedené „Spotrebujte do: 11.08.2023“, a už by nemal byť v obchodnej sieti, inšpekcia dôrazne odporúča spotrebiteľom, ktorí by mohli mať výrobok doma v mrazenom stave, aby ho nekonzumovali. „Prípadné zmrazenie nemá na bakteriálnu kontamináciu prakticky žiadny vplyv,“ vysvetlil Kopřiva.

Informácia o nevyhovujúcom výrobku bola zaradená do európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny (RASFF). Vzorka mäsa bola odobraná v rámci plánovanej mimoriadnej mikrobiologickej kontroly zo strany SZPI.

V súvislosti s touto záležitosťou inšpekcia zaháji správne konanie voči kontrolovanej osobe a predpokladá sa uloženie pokuty.